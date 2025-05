Esto dice diputado de Itapúa sobre USF en subseccional colorada

La instalación de una USF en la subseccional de la Seccional Colorada 165 ya es un proyecto del año pasado, según indicó el diputado de Itapúa, Sebastián Remesowski (ANR-HC).

“Nosotros, primeramente, la sesión de nuestra seccional donde yo presido, tenemos también varias subseccionales que le corresponden a la seccional 165 de Encarnación, una de ellas se encuentra en el barrio Pacu Cua, un barrio populoso de nuestro distrito de Encarnación y que hace muchos años prácticamente no se está activando de manera eficiente, un espacio bien ubicado”, sostuvo.

Explicó que el predio tiene condiciones para brindar un servicio a la comunidad encarnacena, por lo que solicitaron a la Junta de Gobierno de la ANR que se autorice el usufructo para construir una USF.

“Creo que por 30 años habilitó la Junta Gobierno en su sesión y que le permitía justamente a través del Banco Mundial que el ministerio pueda hacer, no para el partido, sino para toda la comunidad de Encarnación y todo lo que vienen de otro distrito también y que puedan utilizar esa USF, también para un centro comunitario de salud mental y adicciones que también hace falta en Encarnación y otra actividad, que así el ministerio pueda disponer para cuando necesite un local", aseguró.

Seccionales como centros de formación

Comentó que ya son varias las seccionales coloradas que pasaron a ser lugares donde se enseña informática, lenguas, habilitado a todo el público, incluso en una de las mismas funciona una residencia universitaria que se culminó en febrero de este año, donde hay 27 jóvenes que están viviendo de manera gratuita.

“Estamos también elaborando con el Ministerio de la Niñez, donde tenemos cerca del hospital regional una sede donde queremos también tratar de destinar para cierto uso que pueda beneficiar a aquellos familiares de pacientes que muchas veces van con sus hijos y en vez de llevarla al hospital, que puedan utilizar un lugar donde puedan ser atendidos tal vez como una guardería“, indicó.

Explicó que se firmó un convenio y no una donación, porque para donar un predio de la ANR se debe autorizar mediante una convención colorada nacional.

“Para que una donación, que no se pueda descartar, o sea, no se descarta, si vos ya le da al Ministerio por 30 años de usufructo renovable, queda la inversión, yo no creo que nadie más le saca el ministerio de ahí, pero también dentro de los estatutos del partido siempre se autoriza ese tipo de cosas dentro de una convención”, aseveró.

Intenciones de pugnar por la intendencia

El diputado fue consultado sobre si tiene intenciones de pugnar por la intendencia de Encarnación, a lo que respondió que están trabajando con su equipo, en el que está incluida la ministra de Salud, María Teresa Barán, pero que no puede decir si es que va a ser el candidato a intendente.