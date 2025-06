Colorado urge decisión de la Corte en caso expulsión de Kattya

Por segunda sesión consecutiva, el diputado colorado disidente Roberto González pidió a los ministros de la Corte a que dejen de dilatar la decisión sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González a su expulsión de la Cámara de Senadores, ocurrida el 14 de febrero del 2024.

El parlamentario indicó que no le importa el sentido de la resolución, pero fue claro en afirmar que no se puede seguir con una democracia herida, pues la expulsión a todas luces fue inconstitucional y se debe conocer la postura de la Corte Suprema.

“Sobre el caso de inconstitucionalidad planteada por la senadora Kattya González, ante la pérdida de su investidura, entre otras cosas manifiesta que existió una absoluta arbitrariedad y negó los argumentos que se expusieron en el Senado de la Nación para justificar la pérdida de investidura”, comenzó diciendo el diputado Roberto González durante la sesión.

El parlamentario citó los atropellos que se hicieron desde la Cámara Alta para expulsar a una opositora, como la misma resolución y además las causas del libelo acusatorio, que fueron levantadas todas.

“Este es el momento que, a un año y cuatro meses, la Corte no ha resuelto este asunto. Yo me permito hacer una llamado respetuoso a los señores miembros. Este país necesita que esa Corte se pronuncie, no importa el sentido de la resolución. A mi, por ejemplo, no me importa el sentido, porque después voy a ver los fundamentos y allí hacer la valoración. Nuestro país no puede seguir en este estado de incertidumbre“, puntualizó el colorado disidente.

El parlamentario indicó, una vez más, que se necesita saber la postura de la Corte sobre un caso tan sonado como es la pérdida de investidura de una senadora que ingresó con más de 100 mil votos al Congreso.

“Hago este urgimiento ciudadano a que la Corte se digne en dictar una resolución planteada por la senadora González. Para restañar esta herida que se le hizo a la democracia”, finalizó Roberto González.