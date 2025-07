Horror en Caazapá: diputada Vallejo cuestiona aparentes omisiones en investigación

La diputada Rocío Vallejo (PPQ), exfiscal penal, expresó su preocupación por la forma en que se está llevando adelante la investigación del asesinato de una niña de 12 años en la localidad de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

La legisladora apuntó directamente al Ministerio Público, al denunciar que -hasta el momento- no se habría solicitado realizar una autopsia ni recolectado evidencia forense clave, lo que podría afectar gravemente el esclarecimiento del crimen.

“Sería lamentable si el Ministerio Público no haya realizado todas las diligencias en un caso tan delicado como este”, advirtió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Horror en Caazapá: el desgarrador relato de la mamá de la nena asesinada

Alarma cifra de abusos en niños

La diputada recordó que el caso de Felicita “mandarina”, niña también víctima de violación y asesinato, al mismo tiempo de lamentar que este tipo de crímenes se repitan con frecuencia en Paraguay.

“Es muy doloroso ver de vuelta una situación como esta. Solo hace un tiempo se le identificaba a la persona que había violado y matado a la niña Felicita; y hoy de vuelta nos encontramos con este trágico suceso. Realmente alarma la cantidad de hechos de abuso sexual existentes”, expresó.

Es esencial realizar diligencias

Vallejo enfatizó que, en casos de presunto abuso sexual seguido de homicidio, es esencial practicar una autopsia y levantar todas las evidencias físicas posibles. Alertó que no hacerlo compromete la investigación y podría derivar en impunidad.

“El tema de la niña es muy importante porque si ella fue abusada antes de ser asesinada, debe haber rastros del abuso. A lo mejor ella se defendió, a lo mejor debajo de las uñas existe piel”, detalló.

Además, hizo un llamado a fortalecer las instituciones encargadas de investigar este tipo de crímenes, dotándolas de más personal capacitado y recursos.

“Lo que tenemos que hablar es de fortalecer las instituciones que investigan esto, que tengan los técnicos suficientes. Que no ocurra lo que ustedes me están contando ahora, que la niña no fue sometida a una autopsia, que no haya seguimiento ni protección a las víctimas”, reclamó.

Penas son severas en casos de abuso infantil

Vallejo también explicó que la legislación paraguaya contempla penas muy severas para los casos de abuso sexual a menores, e insistió en que deben aplicarse con todo el rigor posible.

“Hoy nosotros tenemos normas muy duras con relación al abuso sexual, a la tentativa de abuso. Todo debe ser tratado con las penas máximas”, sostuvo.

Detalló que:

La violación de un menor de entre 10 y 13 años tiene una pena mínima de 15 años y máxima de 30

Cuando la víctima es menor de 10 años , la pena mínima sube a 20 años

En casos de abuso sin penetración , como el manoseo, la pena va de 5 a 18 años

Además, si se aplican medidas de seguridad, la condena total puede extenderse hasta 40 años

La diputada Vallejo remarcó que la legislación vigente establece penas elevadas para los casos de abuso infantil y sostuvo que estas deben aplicarse con toda la rigurosidad que exige la ley.

Lea más: Asesinato de niña de 12 años en Caazapá: detienen a un sospechoso

Sospechoso ya había sido condenado

La indignación por el caso creció al conocerse que el principal sospechoso y detenido como tal, Marcelo Giménez Duarte (21), ya había sido denunciado y condenado por abusar sexualmente de la misma niña en 2022.

En aquel entonces, fue sentenciado por manosearla, y cumplió una condena de tres años de prisión, hasta que recibió libertad condicional en mayo de este año.

Según fuentes policiales de ABC, la madre de la víctima relató que Giménez Duarte había amenazado con vengarse de su hija tras su detención inicial.