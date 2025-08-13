Gobierno de Seychelles no encontró cuentas de Abdo o su esposa, según el expresidente

Este martes, el expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023) publicó en redes sociales un escrito que atribuye a la Presidencia de Seychelles, que afirma que no existen cuentas bancarias vinculadas al exmandatario o a su esposa, la exprimera dama Silvana Abdo, en el sistema financiero de ese país, desmintiendo un reporte de un medio argentino cuya publicación fue replicada por medios vinculados al oficialismo colorado cartista en Paraguay y motivó la apertura de una investigación del Ministerio Público.

“Se acabó la mentira”, publicó hoy en su cuenta de X (ex Twitter) el expresidente Abdo. La publicación incluye una imagen de la carta atribuida a la presidencia de Seychelles (en inglés) y una traducción del texto al español.

En julio, un medio digital argentino denominado Periodismo y Punto reportó la supuesta existencia de una cuenta bancaria del expresidente Abdo y su esposa Silvana Abdo en Seychelles y afirmó que el exmandatario mantiene en ese “paraíso fiscal” africano 21 millones de dólares no declarados.

Esa publicación fue replicada ampliamente por medios vinculados al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado), con quien Abdo está enfrentado en una disputa partidaria interna.

“No hay registros o indicios”

El texto publicado hoy por el expresidente Abdo indica que “con base en información actualmente a disposición de las autoridades competentes de la República de Seychelles, no hay registros o indicios de que (el expresidente Abdo y la exprimera dama) o ninguna entidad identificada en los reportes como vinculadas a ellos, tengan fondos, mantengan cuentas bancarias o posean intereses corporativos, propiedades u otros intereses financieros en Seychelles”.

La carta publicada por el exmandatario, con fecha de hoy martes, lleva la firma de Thereza Dogley, secretaria principal de la oficina del presidente de Seychelles, Wavel Ramkalawan.

“Otra mentira de los inescrupulosos de siempre”

Luego de publicar la carta, el expresidente Abdo hizo público también un video en el que indica que “como sostuve el 21 de julio ante la divulgación de una noticia falsa (...) replicada por medios de familiares del expresidente (Horacio) Cartes, no tengo ni he tenido relación alguna con cuenta bancaria o empresa en Seychelles, y tampoco mi esposa”.

Calificó la denuncia como “otra mentira de los inescrupulosos de siempre, inventada para manipular a las instituciones, degradar el debate público con patrañas e intentar destruirme”.

“El pueblo paraguayo no puede seguir prisionero de mentiras, las instituciones no pueden guiarse por engaños”, agregó.