Intervención impactó en recaudación en Ciudad del Este, dice Miguel Prieto

Debido a que desde que inició la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este la gente no paga sus impuestos, la recaudación cayó casi a la mitad, lo que genera un problema para el pago de salarios que hoy reclaman los funcionarios, según explicó el intendente Miguel Prieto, cuya administración fue intervenida.

“Muchos compañeros -desde que vino el interventor- no están cobrando y también tengo entendido que la mitad de la recaudación bajó, G. 3.500 millones menos. Yo creo que la gente está especulando, no se va a pagar su impuesto inmobiliario, su patente, eso impactó directamente en el salario de los compañeros y generó un impacto muy fuerte, muy negativo en las finanzas de la municipalidad y esa incertidumbre hizo que los compañeros salgan y reclamen un poco su salario”, precisó.

Confirmó que son dos meses los que los funcionarios no están cobrando, lapso de tiempo en el que inició la intervención a manos de Ramón Isidoro Ramírez. Prieto destacó que pese a que los funcionarios no están cobrando, siguen trabajando.

“Los operativos cobraron, pero los limpiadores, los de limpieza, los de buses eléctricos, todos necesitan cobrar. Le ponen pecho, siguen trabajando, la gente está especulando, no se va a pagar su impuesto, yo conozco muchas personas que dicen ‘no, voy a esperar a que termine y después me voy a pagar’, y tampoco le podés obligar o le podés reclamar”, señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Interventor de Ciudad del Este denuncia “cajas paralelas”; equipo de Prieto lo tilda de “papelón”

“Lo lógico sería que me destituyan”

La conclusión de la intervención ya fue derivada a la comisión especial de la Cámara de Diputados, luego de que el interventor Ramón Ramírez envió la misma al Presidente de la República, Santiago Peña, y este último se la envió al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre. Ante esta celeridad, Prieto está seguro de que lo destituirán.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo lógico sería que me destituyan, tienen los votos y yo creo que estamos preparados para cualquier eventualidad. El lunes tengo entendido que se reúne la comisión especial, seguramente ya tienen un dictamen, van a reunirse para la formalidad, de ahí el lunes seguramente ya le envían al presidente y no sé si van a tratar el martes en una sesión ordinaria o el miércoles en una extraordinaria”, sostuvo.

Agregó que ya no puede ser candidato a intendente, por lo que plantearán la candidatura de Daniel Mujica.

“Yo ya no puedo ser candidato a intendente, según me explicaron los entendidos en materia electoral, entonces lo más seguro es que alguien de Yo Creo será el candidato, por suerte tenemos buenos liderazgos, liderazgos fuertes, gente que va surgiendo, entonces no hay ningún problema de que Dani Mujica sea el candidato”, concluyó.

Agregó que la mira está en el 2028, para las elecciones generales.