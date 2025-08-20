Desde el Senado, el Cartismo acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles

El tratamiento se aprobó sin debate previo y se incluyó dentro de una aprobación general de diversas declaraciones y mensajes al Ejecutivo cuya presentación ante el pleno, para agilizar el trámite, estuvo a cargo del senador Alfonso Noria (ANR, HC).
En su exposición de motivos, los cartistas señalaron que, para el Estado, esta designación no es una medida simbólica, sino una “herramienta crucial”, en atención a que está expuesto a los “flujos financieros ilícitos”, el contrabando y las alianzas criminales que el Cartel de los Soles fomenta. Irónicamente, el cartismo es liderado por el designado como significativamente corrupto por EEUU, Horacio Cartes.
Aunque el crimen del fiscal Marcelo Pecci sigue impune en Paraguay gracias al cartismo, los proyectistas agregaron que con la declaración exhortará “la aplicación de un marco legal más robusto, incluyendo la persecución bajo las leyes respectivas a los colaboradores y financistas que operen en nuestro territorio, fortaleciendo nuestra capacidad para contrarrestar la infiltración de estas redes en nuestras fronteras”.
Otros grupos
Finalmente, recordaron que el Paraguay ya ha designado anteriormente organización terrorista internacional al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a Hezbolá y Hamás.
