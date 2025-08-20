Política

Desde el Senado, el Cartismo acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles

A pedido de la bancada de Honor Colorado (HC), el Senado instó al Ejecutivo a designar como organización terrorista internacional al “Cartel de los Soles” y a acusar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro de liderar dicho grupo criminal. La declaración fue aprobada el 13 de agosto, pero cobró notoriedad tras la reciente escalada entre Estados Unidos y el régimen venezolano.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 18:45
Senadores cartistas en la sesión de ayer. Gustavo Machado

El tratamiento se aprobó sin debate previo y se incluyó dentro de una aprobación general de diversas declaraciones y mensajes al Ejecutivo cuya presentación ante el pleno, para agilizar el trámite, estuvo a cargo del senador Alfonso Noria (ANR, HC).

En su exposición de motivos, los cartistas señalaron que, para el Estado, esta designación no es una medida simbólica, sino una “herramienta crucial”, en atención a que está expuesto a los “flujos financieros ilícitos”, el contrabando y las alianzas criminales que el Cartel de los Soles fomenta. Irónicamente, el cartismo es liderado por el designado como significativamente corrupto por EEUU, Horacio Cartes.

Aunque el crimen del fiscal Marcelo Pecci sigue impune en Paraguay gracias al cartismo, los proyectistas agregaron que con la declaración exhortará “la aplicación de un marco legal más robusto, incluyendo la persecución bajo las leyes respectivas a los colaboradores y financistas que operen en nuestro territorio, fortaleciendo nuestra capacidad para contrarrestar la infiltración de estas redes en nuestras fronteras”.

Otros grupos

Finalmente, recordaron que el Paraguay ya ha designado anteriormente organización terrorista internacional al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, a Hezbolá y Hamás.

Eduardo Nakayama y Yolanda Paredes.
