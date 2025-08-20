Desde el Senado, el Cartismo acusa a Maduro de liderar el Cartel de los Soles

A pedido de la bancada de Honor Colorado (HC), el Senado instó al Ejecutivo a designar como organización terrorista internacional al “Cartel de los Soles” y a acusar al presidente de Venezuela Nicolás Maduro de liderar dicho grupo criminal. La declaración fue aprobada el 13 de agosto, pero cobró notoriedad tras la reciente escalada entre Estados Unidos y el régimen venezolano.