Tribunal condena a exconcejal cartista de Yuty

El Tribunal de Sentencia, presidido por la magistrada Elsa García e integrado por los jueces Matías Garcete y Yolanda Morel, condenó a 5 años de cárcel al exconcejal de Yuty, y expresidente de la Asociación de Funcionarios de la Essap (Afessap) AFESSAP, Carlos Franco (ANR-HC), por estafa que involucró a más de 120 trabajadores.

En el juicio quedó probado que Carlos Franco Benítez desvió dinero para financiar su campaña política rumbo a la Junta Municipal de Yuty (Departamento de Caazapá).

El tribunal concluyó que Carlos Franco Benítez, siendo titular de la asociación de empleados, ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 414.077.270 a la empresa financiera Fast Credit.

El ahora político condenado consiguió un convenio con la empresa para que los empleados de la aguatera estatal accedan a créditos que debían ser amortizados mediante descuento a través del gremio en cuestión.

La fiscala Belinda Bobadilla, demostró en juicio que Carlos Alberto Franco libró órdenes de compra numeradas de créditos en el 2021 para que las personas ajenas a la asociación accedieran a dichos créditos, con base en un convenio firmado, con la firma privada.

Según el acuerdo bilateral, los créditos debían ser destinados a funcionarios de la ESSAP exclusivamente, a modo de asegurar el cobro de las cuotas de los créditos por descuento automático de sus salarios, pero esto no ocurrió, lo que causó el millonario daño patrimonial.