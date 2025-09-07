Ordenan a directivos de Caja Municipal de Jubilaciones a volver millonario monto

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, mediante la resolución de auto y sentencia Nº 282/2025 del 4 de setiembre de 2025, firmada por los magistrados; Stella Maris Zárate, Gonzalo Sosa Nicoli y Martín Ávalos ordenaron a los siete miembros del Consejo de Administración a devolver el dinero que percibieron duranta trece meses en concepto de bonificaciones por responsabilidad en el cargo, gestión presupuestaria y gestión administrativa.

El documento indica que las autoridades deben reintegrar al patrimonio de la Caja Municipal de Jubilaciones G. 1.132.352.940.

La demanda fue promovida por Pedro Benítez Aldana, abogado y jubilado de la Caja de Jubilaciones Municipales.

Dichos pagos fueron declarados ilegales al anularse la Resolución Nº 49/2024, del 20 de enero de 2024, emitida por el propio Consejo de Administración.

Están obligados a devolver

Los integrantes de la Caja Municipal de Jubilaciones afectados por la medida judicial y deberán reintegrar el importe son el ex presidente Bernabé Peralta Antúnez, el actual presidente Venancio Díaz Escobar, Luis Caballero Candia, Viviana Brioschi Capurro, Juan Amarilla, René Medina y Justo Gamarra.

En ese contexto Peralta está obligado a devolver G. 16.181.520, al igual que Venancio Díaz por 13 meses percibidos de forma irregular, es decir G. 210.359.760 cada uno.

Los miembros; Luis Caballero Candia, Viviana Brioschi Capurro, Juan Amarilla y René Medina tendrán que devolver G. 14.171.760 cada uno, por 13 meses, es decir, G. 184.232.880 cada uno. En tanto Justo Gamarra deberá devolver G. 170.061.120.

Estas personas también está imputados por los agentes del Ministerio Público por los supuestos delitos de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.

La fiscal María Luján Estigarribia sostiene que estas personas presuntamente se autoasignaron remuneraciones de forma arbitraria e ilegal durante cuatro años, causando un daño patrimonial a la Caja Municipal de G. 2.088.967.680.

Auto asignación

El 23 de enero de 2020, por Resolución N° 10, el Consejo de Administración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal aprobó el Reglamento de Bonificaciones y Gratificaciones.

En aplicación de dicha normativa, se dispuso la asignación de una bonificación por Gestión Presupuestaria de G. 5.393.840 para el presidente Bernabé Peralta, y de G. 4.723.920 para los entonces miembros del Consejo de Administración: Juan Arístides Amarilla, René Alejandro Medina Collar, Luis Alberto Caballero Candia, Venancio Díaz y Viviana María Brioschi Capurro.

Bernabé Peralta renunció en enero del 2024 en medio de una profunda crisis financiera que motivó a los jubilados a salir a las calles a movilizarse.

Ocupó el cargo el hoy imputado Venancio Díaz, quien desde su administración antes que sanear la institución está en una campaña de venta de los últimos bienes con que cuenta la institución. Los jubilados cuestionaron la venta de cuatro costosos inmuebles y también rodados a precios muy por debajo del mercado.

Desde el Consejo de Administración justifican que el objetivo es obtener una sostenibilidad financiera, pues existe una deuda de los municipios de más de G. 20.220 millones, siendo Asunción la más morosa. Ahora pagarán haberes por el mes de mayo a los que perciben hasta G. 3.730.405.