El Presidente debe explicar origen de “dólares perdidos”

El senador opositor Rafael Filizzola (PDP) cuestionó duramente que el presidente Santiago Peña disponga de los poligrafistas de la Dirección de Inteligencia Nacional para sus problemas “domésticos”. Lamentó también que el mandatario siga sin aclarar el origen de los sobres con dólares que recibe en Mburuvicha Róga, según reveló una exempleada.

20 de septiembre de 2025 - 01:00
Rafael Filizzola (PDP). Foto Gentileza.
Filizzola hizo estas declaraciones luego de escuchar en ABC al ministro de Defensa Nacional, Gral. (SR) Óscar González.

“La Secretaría Nacional de Inteligencia tiene por objetivo procesar información sobre potenciales amenazas contra la seguridad del país, no está para resolver problemas domésticos del Presidente y mucho menos para violar principios constitucionales básicos como el derecho de las personas a no declarar en su contra, sobre todo cuando se trata de civiles”, subrayó en redes sociales.

Sin embargo, señaló que lo ocurrido con los poligrafistas es solo una de las aristas del problema. “El tema central que debe explicar el Gobierno es el origen de esos dólares perdidos”, manifestó el legislador.

