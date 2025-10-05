Esteños eligen hoy a sus candidatos a intendente en internas partidarias

Hoy domingo se realizan las internas partidarias complementarias municipales en Ciudad del Este debido a que el cargo de intendente del periodo 2021-2026 quedó vacante con la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo).

Al ser internas, solo participan afiliados a las agrupaciones en pugna (ver el cuadro) y el juzgamiento queda a cargo de los Tribunales partidarios, no de la Justicia Electoral. El horario irá de 07:00 a 17:00, pero la ANR recorta el plazo hasta las 16:00. Se usarán solo papeletas.

Prieto, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y otras fuerzas opositoras formalizarán la candidatura de Daniel P. Mujica por el movimiento Conciencia Democrática Esteña - CDE 25 (Yo Creo).

En la ANR hay tres precandidatos, pero el cartismo, el Clan Zacarías y la disidencia acordaron su apoyo a Roberto González Vaesken (Lista 10 Mov. Renovación y Unidad Colorada).

Los otros precandidatos de la ANR son: Rubén Azcona (Lista 7 Mov. Avanzar Colorado) e Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4 Mov. Redención Colorada).

Los colorados tienen 120.624 afiliados habilitados a votar en CDE; cuentan con 16 locales, 300 mesas y 400 afiliados por mesa.

También formalizarán a sus intendentables el Partido Patria Soñada, cuyo candidato es el polémico exedil Celso “Kelembu” Miranda y el Partido Ecologista, que lanza a Daniel Romero Lovera.

El intendente será electo el 9 de noviembre de 2025 pero administrará la comuna solo por un año, hasta noviembre de 2026, año en que concluye el periodo que se inició en el 2021.

Tras la destitución de Prieto, asumió como intendenta interina la concejala María Portillo (PLRA) y entregará el mandato al intendente electo el 9 de noviembre.