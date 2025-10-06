Para senador, elevar a 10 años la pena de prisión para menores podría no ser suficiente

Teniendo en cuenta que en el sicariato del militar Guillermo Moral estaría implicado un menor de edad, el senador José Oviedo se refirió al proyecto de ley que busca elevar pena a menores de edad e indicó que 10 años, como aprobaron los diputados, sería insuficiente.

Expresó que está a favor de elevar de 8 a 15 años la pena, pues desde su punto de vista ya no son niños y actúan casi siempre con premeditación.

“En la Cámara de Senadores habíamos aprobado un proyecto de ley que eleva la pena para menores que cometan crímenes, especialmente graves. La propuesta fue elevar de 8 años, que es actualmente la pena máxima, a 15 años”, expresó el legislador.

Luego señaló: “Esto pasó a Cámara de Diputados, donde vi que aprobaron que sea a 10 años, que podría ser insuficiente. Eso vuelve a Senadores y tenemos tres meses para ratificarnos o aprobar esta versión”.

“Considero que esto puede ser insuficiente, porque vemos que los jóvenes están utilizando premeditación y alevosía, entonces, están en pleno uso de sus facultades mentales. Ya no están en desarrollo, como lo establece el código de la niñez y la adolescencia”, comentó el legislador.

“Ya no son niños y el artículo 20 de la Constitución Nacional establece que el objeto de las penas son dos; La readaptación del condenado y, por otro lado, protección de la sociedad. Entonces, 10 años podrían no ser suficientes para la protección de la sociedad”, finalizó.