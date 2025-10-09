Este domingo es la Convención del PLRA en Caacupé

La convocatoria fue difundida por el titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Hugo Fleitas, invocando la resolución del Directorio partidario del 11 de septiembre último, jornada en que mujeres denunciaron la intención de eliminar la paridad en las listas de los movimientos internos para concejales.

En el primer punto del orden del día está aprobar las figuras de Alianza y Concertación para las Elecciones Municipales del 4 de octubre del 2026. También se pretende autorizar al Directorio a suscribir los acuerdos.

Financiamiento político del PLRA

En el segundo punto está modificar el estatuto del PLRA a fin de adecuarlo a la Ley Nº 6501/2020 “Que regula el financiamiento político” y a la Resolución Nº 369/2022 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

La última Convención del PLRA en octubre de 2024 fue organizada por el movimiento “Nuevo Liberalismo”, sin el reconocimiento de titular partidario Hugo Fleitas. El Nuevo Liberalismo propuso recortar el mandato de Fleitas y la moción se aprobó, pero cuando el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) no dio su apoyo a esta decisión, el Nuevo Liberalismo reculó.

