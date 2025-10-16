Todos los ediles piden auditar Municipalidad de San Juan Nepomuceno

La Junta Municipal de San Juan Nepomuceno aprobó por unanimidad solicitar una auditoría a la gestión de Derlis Molinas (ANR-HC) debido a las múltiples sospechas de irregularidades en su gestión. Llamó la atención que seis ediles cartistas, antes fieles al jefe comunal, hayan votado a favor del pedido.

El concejal Aníbal Silvero Rivas, quien militaba en colorado Añetete y ahora dice ser independiente fue quien solicitó la auditoría a la gestión Derlis Molinas (ANR-HC), que fue aprobada por unanimidad durante la última sesión de la Junta nepomucena. El pedido es para auditar los cuatro años de gestión municipal.

La moción del colorado fue secundada por Ireneo Ortigoza (Alianza), quien dijo que acompañaría el pedido si la auditoría no es utilizada como garrote político.

Igualmente, el edil Elvio Benítez (Alianza) dijo que acompaña el pedido de Aníbal Silvero Rivas porque hace cuatro años están esperando transparencia en la gestión municipal.

Sesión extra

Tras la sesión ordinaria, se llamó a una extraordinaria para renovar la comisión directiva de la Junta Municipal donde fue electo presidente el cartista Roberto Rolón y vicepresidente su correligionaria Cheli Huttel.

En tanto que, los concejales cartistas; Roberto Rolón, Venancio Cabrera, Cheli Huttel, Érico Ferreira, Ana Gamarra e Ismael Velázquez anunciaron que retiraron oficialmente su apoyo al intendente Molinas.

Argumentaron que, sistemáticamente, fueron ninguneados por Derlis Molinas, porque no respondió a un pedido de informe y nunca acudió a la sesión de la Junta como estipula la Ley Orgánica Municipal.

Con esto se confirma la fractura del cartismo en San Juan Nepomunceno, que se inició con la intención de reelección de Molinas.