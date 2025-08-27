Abren investigación contra intendente nepomuceno

El fiscal Carlos Mercado abrió una investigación al intendente cartista Derlis Molinas por presunto delito de lesión de confianza tras recibir una denuncia de un radialista local sobre supuestas irregularidades detectadas en la rendición de cuentas en los ejercicios 2022 y 2023.

El agente convocó para mañana a Domingo Germán Sosa González -quien presentó la denuncia formal contra el jefe comunal- para la ratificación y ampliación de la denuncia Nº01111/2025.

Sosa González presentó ante el Ministerio Público una denuncia el pasado lunes contra Derlis Molinas, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.

Según el documento, se detectaron en las rendiciones de cuentas de los ejercicios fiscales 2022 y 2023 de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno obras fantasmas o ejecutadas en gestiones anteriores.

Según dice, Molinas presentó en su rendición de cuentas ante el Ministerio de Economía y Finanzas, obras y adquisiciones inexistentes o ya ejecutadas por otras instituciones años atrás.

El radialista puso como ejemplo que varias obras de empedrado y enripiado se reportaron en varias rendiciones, pese a haberse realizado en administraciones anteriores.

Plazas y espacios deportivos atribuidos a la municipalidad, cuando- según la denuncia- fueron mejoradas por la Secretaría Nacional de Deportes o la Gobernación de Caazapá.

La denuncia también incluye un dictamen de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), remitido en junio de 2025 a la Contraloría General de la República, que declara la irregularidad de varios procesos licitatorios durante la gestión de Molinas.

Para conocer su versión, intentamos contactar con el jefe comunal a su número de teléfono con terminación 447, pero no obtuvimos respuesta.