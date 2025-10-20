Senador Villalba insta a los liberales a recuperar la esencia del partido y poner fin a los pactos ocultos

El senador Ever Villalba, oriundo de Ñeembucú y precandidato a la presidencia del PLRA, encabezó un acto en Pilar donde llamó a recuperar la esencia del liberalismo y poner fin a la “complicidad silenciosa con el poder”. Afirmó que el partido debe reorganizarse para volver a gobernar el Paraguay.

Lea más: El PLRA conmemora hoy 138 años y con la amenaza de ser secuestrado por el cartismo

Con la presencia de destacados dirigentes nacionales, departamentales y locales, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) realizó ayer un acto político en la quinta Santa Silvia de la ciudad de Pilar, donde se recordó la gesta revolucionaria del 18 de octubre y se debatió sobre el futuro del liberalismo paraguayo.

El encuentro fue encabezado por el senador Ever Villalba (PLRA), acompañado del diputado Diosnel Aguilera (PLRA), el concejal departamental Luis Riveros (PLRA) y otras figuras referentes del partido.

En su discurso, Ever Villalba, oriundo del departamento de Ñeembucú y actual precandidato a la presidencia del PLRA, sostuvo que los liberales auténticos deben recuperar la esencia del partido, reorganizar sus estructuras y romper con los pactos que alejan al liberalismo de la ciudadanía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El PLRA no nació para hacer pactos en la oscuridad,o por debajo de la mesa, nació para estar del lado de la gente, para defender la libertad y la democracia”, expresó el legislador, quien aseguró que el partido necesita una conducción comprometida con las bases.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Villalba afirmó que su meta es “devolver orgullo, coherencia y rumbo” al liberalismo y preparar al partido para gobernar.

“Vamos a organizar el partido, a unir a sus mejores hombres y mujeres, a levantar la bandera liberal con orgullo y convicción. No lo haremos para quedarnos en la oposición. Mi compromiso es construir, desde hoy, la victoria del 2028 como un partido moderno y organizado”, puntualizó.

El senador añadió que su candidatura responde a un compromiso de gratitud con el partido que lo eligió, y que no puede permanecer callado “ante el silencio cómplice frente a los sobres del poder, la inseguridad y la penetración del crimen organizado en las instituciones”.

Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera planteó como prioridad política la conquista de más municipios para el liberalismo, con miras a fortalecer la estructura territorial del partido.

Actualmente, en Ñeembucú, el PLRA administra cinco de los dieciséis distritos: Guazucuá, Tacuaras, Humaitá, Paso de Patria e Isla Umbú.