Denuncian que defensora pública de la capital de Misiones participó en actividad política partidaria

Este último fin de semana, de acuerdo con las informaciones, en la sede del comité del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, se realizó una actividad política en la cual participaron varios dirigentes liberales tanto del ámbito distrital como departamental y nacional.

En ese sentido, entre el público presente se logró captar a la defensora pública de este distrito, Gladys Isabel Páez de Capurro, quien estaba compartiendo una mesa en dicha actividad partidaria.

Al respecto, el defensor general, Javier Esquivel, mencionó que los funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública tienen prohibido participar en actos políticos. Además, recordó que no hace mucho fue sumariado un defensor público de la ciudad de Ñemby, departamento Central, después de participar en una caminata política.

“Existe una disposición que establece que todos los funcionarios del Ministerio de la Defensa Pública están prohibidos de participar en cualquier actividad partidaria. En una ocasión, y no hace mucho, habíamos sumariado a un defensor de la ciudad de Ñemby, en el departamento Central, que participó en una caminata con una candidata a intendenta”, indicó Javier Esquivel.

“Con este caso ahora estoy tomando conocimiento y tengo que ver para que se realice una auditoría y un informe, y escuchar por lo menos a la defensora sobre por qué participó en dicha actividad partidaria”, concluyó el defensor general.

Por su parte, la defensora pública Gladys Isabel Páez de Capurro desmintió haber participado en cualquier actividad política, ya sea recientemente o durante la época en que su esposo, Hugo Capurro, fue candidato a diputado por Misiones.

“Yo soy responsable de mis actividades y desmiento categóricamente haber asistido a alguna reunión política. Mi esposo, Hugo Capurro, fue diputado por Misiones durante dos periodos y jamás participé en ninguna reunión. Por lo tanto, son totalmente falsas las acusaciones en mi contra”, señaló la defensora pública.

En ese sentido, mencionamos a la defensora pública Gladys Páez de Capurro, de quien nos hicieron llegar una fotografía en la que aparece en un evento partidario. Al respecto, ella afirmó: “Yo no me fui y soy responsable de mis actividades. No participé en ninguna reunión política”.

Para corroborar la veracidad de dicha imagen, se consultó a otra persona que también aparece en la fotografía, quien confirmó que fue tomada durante una actividad del equipo joven del PLRA, realizada en el comité liberal de esta ciudad.