“Billy” Vaesken repudia “fecha feliz” y autoritarismo de Peña

El diputado opositor Adrián “Billy” Vaesken repudió a los nostálgicos que celebran a un sanguinario dictador como Stroessner en fecha de su cumpleaños (3 de noviembre), sobre todo porque hay varios que intentan hoy en día emularlo.

“El cumpleaños del dictador Stroessner nos recuerda realmente un momento en donde no tenemos que retroceder. Tenemos una débil democracia que lo sostenemos desde la oposición, porque vemos ciertos vestigios de autoritarismo hoy, porque este gobierno de alguna otra forma ha ocupado los organismos extrapoderes, centralizan el poder de la República; hoy están tratando también de copar el sistema financiero y vemos que siguen un libreto fascista”, advirtió.

Recordó la frase de régimen de “para los amigos todo, para los enemigos garrote y para los indiferentes la ley.

Citó el caso de la imputación a directivos de un banco que forma del grupo Zuccolillo, todo con el fin de atacar a ABC.

“Vemos nosotros la persecución que hoy se da por parte del Ministerio Público a medios periodísticos que lo que buscan es la verdad. Así es que eso realmente preocupa y bueno, más que decirte que tenemos que resistir”, planteó.

Criticó también a la Fiscalía por ir contra los críticos, mientras que duerme la denuncia penal que hicieron respecto al “enriquecimiento que a nosotros nos parece sospechoso del presidente Peña”.

“Ese pedido de investigación que hicimos como legisladores sobre el enriquecimiento, la administración en provecho propio Peña en uso de funciones como presidente de la República, hoy es ninguneada. Sin embargo, es desempolvado al parecer una denuncia que está hace años dentro de la Fiscalía y el Ministerio Público es utilizado como garrote político para perseguir a a un medio periodístico”, lamentó.