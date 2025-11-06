Entes electorales de América defienden la democracia como "el único sistema legítimo"

"Los representantes de los organismos que integran la Uniore reafirmaron su compromiso con la democracia auténtica, reconociéndola como el único sistema legítimo con decisiones siempre apegadas a sus respectivas constituciones, leyes y valores democráticos", informó el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) de Paraguay (TSJE) de Paraguay, anfitrión de la cita, en un comunicado.

La información se dio a conocer al término del encuentro, que congregó durante dos días en la capital paraguaya a delegados de organizaciones electorales de 17 países.

Durante la reunión, el integrante del TSJE César Rossel asumió este miércoles la presidencia temporal de la Uniore, hasta 2027.Rossel advirtió en la víspera sobre la creciente violencia política que, según dijo, enfrentan actualmente las instituciones electorales de América del Sur, Centroamérica y el Caribe.

El funcionario paraguayo sentenció que, además de la violencia política a la que -aseguró- son "permanentemente sometidos" los entes comiciales, también sufren "violencia presupuestaria" por parte de los Gobiernos.

La Uniore celebrará su próxima cita en 2027 en Puerto Rico.