20 de noviembre de 2025 - 17:32

Piden informes sobre oro incautado en aeropuerto

La diputada por el departamento de Guairá, María Constancia Benítez.
La diputada opositora por el departamento de Guairá, María Constancia Benítez.Fiona Aquino, ABC TV

La Cámara de Diputados pide informes a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) sobre el cargamento de oro detectado en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi el 17 de noviembre pasado.

La solicitud fue a instancias de la diputada María Constancia Benítez (PLRA), oriunda de Guairá quien, durante su intervención, indicó que pretende conocer si el metal precioso salió o no de Paso Yobái sin dejar regalías o beneficios por la extracción para su departamento.

Se solicita informe sobre el peso total del material aurífero, procedencia, destino del mismo y en cuánto está valorado dicho cargamento. Igualmente, pide saber sobre el vuelo, aeronave y destino de las mercaderías incautadas.

Asimismo, la Dinac deberá informar a Diputados sobre el procedimiento aplicado en el momento de la detección del cargamento.

El cargamento de 22 kilogramos de oro fue interceptado cuando iba a ser exportado ilegalmente a Panamá por Aquiles José Andrés Denis Di Lascio y Fernando Antonio Peralta Zaván. Además fue detenido Gustavo Britos Orlando, funcionario de la Dinac.