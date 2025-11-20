Piden informes sobre oro incautado en aeropuerto

La solicitud fue a instancias de la diputada María Constancia Benítez (PLRA), oriunda de Guairá quien, durante su intervención, indicó que pretende conocer si el metal precioso salió o no de Paso Yobái sin dejar regalías o beneficios por la extracción para su departamento.

Se solicita informe sobre el peso total del material aurífero, procedencia, destino del mismo y en cuánto está valorado dicho cargamento. Igualmente, pide saber sobre el vuelo, aeronave y destino de las mercaderías incautadas.

Asimismo, la Dinac deberá informar a Diputados sobre el procedimiento aplicado en el momento de la detección del cargamento.

El cargamento de 22 kilogramos de oro fue interceptado cuando iba a ser exportado ilegalmente a Panamá por Aquiles José Andrés Denis Di Lascio y Fernando Antonio Peralta Zaván. Además fue detenido Gustavo Britos Orlando, funcionario de la Dinac.