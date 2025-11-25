Deudas con Essap y ANDE: “Habría otros culpables, pero el responsable soy yo”, dice ministro de Defensa

El titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Óscar González, confirmó que la cartera mantiene deudas millonarias con la Essap y la ANDE. “Es una deuda que se viene arrastrando desde hace tiempo”, afirmó.

Consultado sobre por qué la institución no abona sus deudas con Essap y ANDE, respondió: “Porque nosotros no tenemos a mano los recursos, a veces”.

Explicó que los fondos deberían provenir de la denominada Fuente 10, pero sostuvo que aún “falta hacer las coordinaciones administrativas”.

“El presupuesto siempre es poco. Nosotros hacemos mucho más de lo que nuestro presupuesto nos permite”, añadió.

Dependencia del MEF y asunción de responsabilidad

El ministro señaló que para que el MDN pueda honrar sus compromisos depende de los recursos que le asigne el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, evitó atribuirle una falla directa.

“Puede ser que haya otros culpables, pero el responsable soy yo”, expresó.

González comentó que el presidente Santiago Peña ordenó ejecutar ajustes administrativos con el fin de que el MDN pueda ponerse al día con sus compromisos financieros. “Recibimos la instrucción del presidente, el jueves, para que realicemos todos los ajustes administrativos para poder honrar nuestras deudas”, expresó.

Lea más: Peña pide disculpas por cortes de Essap tras falta de pago a ANDE

Al mismo tiempo, indicó que manejan internamente cuánto es el monto de la deuda total con ambos entes estatales, pero indicó que al momento de la entrevista desconocía la cifra con precisión.