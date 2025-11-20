Peña pide disculpas por cortes de Essap tras falta de pago a ANDE

Este miércoles se registraron cortes en el servicio de agua potable de la Essap en varios barrios de Asunción, San Lorenzo y Fernando de la Mora, según denunciaron los usuarios y confirmaron desde la propia estatal.

Estos cortes se dieron debido a una deuda de US$ 31 milllones que mantiene la aguatera estatal con la ANDE, por lo que la distribuidora de energía eléctrica procedió al corte del servicio a varias de las plantas de Essap, generando el inconveniente del suministro de agua.

El presidente Santiago Peña dijo que mantuvo una reunión hoy con Luis Fernando Bernal, titular de Essap, y con Félix Sosa, de ANDE, durante la cual se desarrolló un “diálogo con tono fuerte”, según refirió el mandatario.

“Me tocó como ministro de Hacienda tener que presidir el Consejo de Empresas Públicas, conozco perfectamente de la problemática de las empresas públicas, que tienen que prestar servicio, pero lo que nunca tenemos que dejar de lado es a las personas. Acá el bien más importante, el valor más sagrado que tenemos que cuidar es al ciudadano”, aseguró.

Peña pide disculpas por cortes de Essap

No descartó que cada una de las instituciones tiene el deber de cuidarse cobrando por el servicio que presta.

“Yo sé que esa parte de la gestión de cobro muchas veces con las entidades del Estado no es fácil, pero bueno, es algo que tenemos que redoblar, así que por supuesto pedirle las disculpas del caso a la ciudadanía y decirle que estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir eso”, afirmó.

Santiago Peña realizó estas declaraciones durante la inauguración de la fan fest de la Copa Sudamericana, cuya final se disputará entre Lanús de Argentina y Cruzeiro de Brasil en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, este sábado.