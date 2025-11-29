“Beto” Ovelar: aunque no era su candidato, Camilo Pérez “puede ser una gran revelación”

Altas autoridades del movimiento cartista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado) y del Poder Ejecutivo se reunirán este sábado en plenaria, en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Luque, una cita en la que se espera que el tema principal sean las elecciones municipales de octubre de 2026.

En conversación con ABC Color este sábado, antes del inicio de la plenaria, el senador Silvio Ovelar dijo que la plenaria “va a mostrar el potencial” de Honor Colorado y “la dinámica que genera un partido tan grande como el Partido Colorado de manera orgánica preparándose para las municipales”, marcando una suerte de punto de partida para las campañas electorales previas a esos comicios.

Al igual que la oposición y la disidencia del Partido Colorado, el cartismo mira con especial prioridad la Intendencia de Asunción, para la cual la mayor parte de Honor Colorado ha decidido apoyar como precandidato a Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, quien oficializó ayer su precandidatura.

Pérez “puede ser una gran revelación”

El senador Ovelar admitió que Pérez no era el precandidato de su preferencia debido a que no lo conoce y se considera “un hombre partido” que defiende “la línea tradicional de los hombres con militancia”.

Sin embargo, agregó que Pérez - cuya candidatura fue apadrinada por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre – puede ser “una gran revelación”.

Agregó que la decisión de apoyar la precandidatura de Pérez no fue una decisión exclusiva del “comando” de Honor Colorado, sino también del equipo de dirigencia del movimiento en Asunción.

Oposición y disidencia colorada buscan definir candidaturas

El cartismo deberá disputar la candidatura colorada para la Intendencia de Asunción con una disidencia dentro de la ANR dentro de la cual se perfilan como precandidatos el diputado Daniel Centurión, el exdirector de la Policía Municipal de Tránsito de Asunción Juan Villalba o el exministro de Educación Néstor Zárate.

Por su parte, partidos y movimientos de la oposición planean definir a más tardar en febrero, por medio de una encuesta, una candidatura única para disputar en alianza la Intendencia de Asunción.

Las precandidaturas opositoras anunciadas son las de Arlene Aquino, representante del partido Cruzada Nacional; la diputada Johanna Ortega (País Solidario) y la excandidata a la Vicepresidencia de la República Soledad Núñez.