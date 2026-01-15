Canciller afirma que Lula mantiene en suspenso su asistencia para la firma entre Mercosur y UE

El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, mantuvo esta mañana una reunión con el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, senador Colym Soroka (ANR, independiente), donde dialogaron sobre el acuerdo militar con los Estados Unidos de América y la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE).

Sobre este último punto, que se llevará a cabo este sábado en Asunción, el canciller señaló que hasta el momento, el presidente brasileño, Lula Da Silva, no confirmó su presencia.

“Para esta firma está confirmada la presencia de los presidentes del Mercosur, excepto el presidente del Brasil, Lula Da Silva”, explico Ramírez.

Seguido señaló que quien sí asistirá es el canciller brasileño, Mauro Vieira, y como invitado especial vendrá el presidente de Panamá.

Con respecto al acuerdo militar con el país del Norte, el ministro mencionó: “Lo que tiene previsto el acuerdo es el trato diplomático para el personal de los Estados Unidos en el marco de las operaciones, donde van a ser conjuntas y coordinadas por las autoridades de seguridad de ambos países".

En cuanto a inmunidad, sostuvo que no va a haber impunidad en el caso de que se viole la ley. “El personal de los Estados Unidos va a ser tratado en su país y los nuestros en nuestro país en caso de violar la ley”.

En cuanto al plazo de este acuerdo, señaló que esto se determina en cuanto a cada operación. Además, sostuvo que esto no implica una base americana en nuestro país.