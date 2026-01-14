Política
Comisión Permanente reitera la invitación al canciller Rubén Ramírez

El canciller paraguayo Rubén Ramírez Lezcano con el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Marco Rubio.
El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, senador Colym Soroka (ANR, independiente), confirmó ayer que se le reiteró la invitación al ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, para dialogar sobre el acuerdo militar con los Estados Unidos de América y Venezuela. Ahora se suma la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), que se llevará a cabo este sábado en Asunción.

Soroka ya había invitado al canciller Rubén Ramírez a una reunión fijada para el pasado 7 de enero, pero este se excusó de participar alegando compromisos personales, por lo cual se acordó reagendar la reunión, que se realizaría mañana jueves 15, a las 09:00.

El motivo original de la invitación era para conocer la postura de Paraguay respecto a la incursión militar de EE.UU. en territorio de Venezuela, donde detuvieron al dictador Nicolás Maduro y lo sometieron a un tribunal de Justicia de Nueva York.

Vinculado a la relación con EE.UU., en el 6º punto del orden del día también figura un planteamiento del senador José Oviedo (Yo Creo), que “pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sobre el acuerdo sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA, por su siglas en inglés) firmado con los Estados Unidos”.

Mercosur-UE

Otro tema central de la agenda es la inminente firma de acuerdo entre el Mercosur y la UE, que se llevará a cabo este sábado en el Banco Central del Paraguay.

La suscripción se realizará luego de 25 años de negociaciones.