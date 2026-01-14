Comisión Permanente reitera la invitación al canciller Rubén Ramírez

Soroka ya había invitado al canciller Rubén Ramírez a una reunión fijada para el pasado 7 de enero, pero este se excusó de participar alegando compromisos personales, por lo cual se acordó reagendar la reunión, que se realizaría mañana jueves 15, a las 09:00.

El motivo original de la invitación era para conocer la postura de Paraguay respecto a la incursión militar de EE.UU. en territorio de Venezuela, donde detuvieron al dictador Nicolás Maduro y lo sometieron a un tribunal de Justicia de Nueva York.

Vinculado a la relación con EE.UU., en el 6º punto del orden del día también figura un planteamiento del senador José Oviedo (Yo Creo), que “pide informes al Poder Ejecutivo - Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) sobre el acuerdo sobre el Estado de las Fuerzas (SOFA, por su siglas en inglés) firmado con los Estados Unidos”.

Lea más: Acuerdo UE-Mercosur se firmará en Asunción, adelanta canciller

Mercosur-UE

Otro tema central de la agenda es la inminente firma de acuerdo entre el Mercosur y la UE, que se llevará a cabo este sábado en el Banco Central del Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La suscripción se realizará luego de 25 años de negociaciones.