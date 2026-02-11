Carrera municipal en Pilar queda abierta: oficialismo y oposición definen candidatos

El intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), confirmó que no competirá por un segundo mandato al frente del Ejecutivo Municipal, decisión que —según expresó— responde a motivos personales y al compromiso de culminar el periodo para el cual fue electo, que se extiende hasta noviembre.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Ramírez agradeció el respaldo del movimiento Honor Colorado (HC), sector que le habría propuesto nuevamente encabezar la chapa oficialista.

“He decidido no buscar la reelección. Prefiero terminar mi mandato. Hemos hecho mucho por la ciudad y me gustaría continuar, pero es momento de dar un paso al costado”, señaló.

El jefe comunal adelantó, además, que proyecta continuar su labor vinculada a organismos internacionales, área en la que aseguró haberse preparado.

Ante este escenario, el movimiento Honor Colorado resolvió impulsar la candidatura de Emmanuel Cuevas, de profesión abogado y actual coordinador social de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en Ñeembucú.

Cuevas fue concejal departamental y se desempeñó durante siete meses como gobernador interino, en reemplazo de Luis Benítez, hoy director de la EBY.

El propio Cuevas confirmó su intención de competir por la Intendencia a través de un mensaje en redes sociales, en el que afirmó asumir el desafío con el objetivo de “dar continuidad al proyecto político” en la capital departamental.

La oposición y nuevos movimientos

En paralelo, el tablero político comienza a mostrar otras opciones. El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) anunció la precandidatura del ingeniero Luis Riveros, empresario local e integrante de la Junta Departamental de Ñeembucú, como representante de la oposición.

Por otra parte, el movimiento “Yo Creo”, liderado a nivel nacional por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, postula a Abel Espinoza Díaz, médico veterinario y docente de 35 años, a quien destacan por su trayectoria profesional y compromiso social.

Asimismo, se aguarda la confirmación oficial de la precandidatura por el movimiento Añeteté de la profesora Manuela González, actual concejala municipal y presidenta de la Asociación de Educadores del Ñeembucú.

Con la salida de Fernando Ramírez de la contienda, la carrera por el sillón municipal de Pilar entra en una nueva etapa, marcada por la puja interna en el Partido Colorado y el intento de la oposición y movimientos emergentes por capitalizar el reordenamiento político en la ciudad más importante del departamento de Ñeembucú.