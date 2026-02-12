Ejecutivo remite acuerdos con EE.UU. y Mercosur - Unión Europea al Senado

El segundo documento internacional es el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en Asunción el 17 de enero pasado.

Ayer la Comisión Permanente del Congreso aprobó un proyecto de resolución que solicita informes al Ejecutivo-Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el acuerdo firmado con el Gobierno de EE.UU. referente a las Fuerzas Armadas, conocido por sus siglas SOFA (Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas).

El acuerdo de cooperación militar y seguridad SOFA regula la presencia del personal civil y militar de Estados Unidos en territorio paraguayo. Afirma que los militares estadounidenses pueden estar presentes temporalmente en el territorio de la República del Paraguay con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias y otras actividades mutuamente acordadas.

Agrega que se le otorgará al personal de los Estados Unidos privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los otorgados al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del 18 de abril de 1961.

El Partido Convergencia Popular Socialista (PCPS) emitió un comunicado rechazando la firma de este acuerdo SOFA con EE.UU. y calificó de “entreguista”, teniendo en cuenta que el convenio otorga facultades extraordinarias a tropas norteamericanas y pone en riesgo la soberanía nacional sobre los recursos naturales.

Mercosur-UE

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), hasta el momento, no tiene cuestionamientos de parte del sector agricultor y buenas expectativas de parte de gremios empresariales.

Ambos acuerdos, probablemente, se traten al reinicio del periodo legislativo previsto para marzo. Previamente, deben pasar por distintas comisiones para su dictamen correspondiente. En materia de acuerdos internacionales no se puede modificar nada, solo aceptarlos o rechazarlos.