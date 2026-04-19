Polémica en Guazucuá por visita sin aviso de Alliana

La visita del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en la tarde del sábado a la localidad de Guazucuá generó polémica en el ámbito municipal luego de que el intendente Eutilio Riveros (PLRA) manifestara públicamente su desacuerdo por la falta de comunicación previa y el carácter de la actividad desarrollada.

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A través de un comunicado difundido en la página oficial de la Municipalidad de Guazucuá, el jefe comunal calificó la visita como una “falta de respeto” a las autoridades locales, señalando que no existió coordinación institucional para la presencia del vicepresidente a la comunidad, específicamente a zonas donde se ejecutan obras financiadas por la Itaipú Binacional en el marco del proyecto “Plan de 1000 kilómetros”.

“Expresamos nuestro desacuerdo ante la presencia del vicepresidente de la República en la comunidad sin la debida comunicación institucional con esta administración municipal”, señala el documento.

Asimismo, el intendente advirtió que ese tipo de acciones vulnera el respeto a la autonomía municipal y a los canales formales de comunicación, considerados esenciales para fortalecer la democracia y garantizar un trabajo coordinado en beneficio de la ciudadanía.

El pronunciamiento también cuestiona el tinte político de la actividad, debido a que Alliana fue fotografiado junto al candidato colorado a la intendencia local, Alex Bottino.

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En ese sentido, Riveros sostuvo que las acciones partidarias deben mantenerse separadas de la gestión institucional y pidió que los candidatos desarrollen sus campañas “por méritos propios”, sin recurrir a la imagen de autoridades en funciones.

Por su parte, en la tarde de este domingo, el vicepresidente Alliana publicó en su cuenta personal de Facebook que realizó una “visita de cortesía” a Bottino, a quien calificó como “el próximo intendente de Guazucuá”.

Recorrido por Ñeembucú

Durante la jornada del sábado, el vicepresidente Alliana, acompañado de su esposa, la diputada Fabiana Souto (ANR), y del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), realizó un recorrido por distintos puntos del departamento.

La comitiva visitó la zona de Laguna Maka, en San Juan de Ñeembucú, donde se ejecuta una obra de pavimentación urbana con concreto de microfibra, financiada por Itaipú Binacional dentro del plan “1000 kilómetros”, que apunta a modernizar este atractivo turístico.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a Guazucuá, donde verificaron los trabajos de pavimentación de dos kilómetros que conectan la ciudad con la Ruta PY04 “General José Eduvigis Díaz”.

Finalmente, recorrieron la defensa costera de Pilar, donde se inician las obras de la fase C.

En el lugar, el vicepresidente saludó a los operarios y consultó sobre el plazo de finalización de los trabajos, con miras a la próxima temporada de verano.