Alliana confirma candidatura y asegura que vicepresidencia no es negociable

El vicepresidente de la República Pedro Alliana confirmó su candidatura a las presidenciales del 2028 luego de conversar con Horacio Cartes y conocer el resultado de varias encuestan en donde está muy bien posicionado.

Aseguró que aceleró su decisión debido a “algunos problemitas” dentro del cartismo. Es decir del desbande y la aparición de “buitres y carroñeros” que pretendía aprovechar la convalecencia de Horacio Cartes.

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Alliana confirmó que no renunciará a su actual cargo y que hará proselitismo en su “tiempo libre”.

“Converse con don Horacio donde estuvo nuestro jefe de campaña José Alberto Alderete, Juan Carlos Baruja y otros. En las encuestas estaba muy bien posicionado. Yo me quería enfocar en mi cargo, pero ya dentro del movimiento me estaban apurando la definición”, dijo Alliana.

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Reiteró que la convalecencia de Horacio Cartes fue uno de los motivos por el cual adelantó su decisión.

“Tuvimos algunos problemitas en el gobierno, luego los problemas en el movimiento a consecuencia de la enfermedad de Horacio y lamentablemente algunos intentaron aprovecharse de la situación”, puntualizó.

¿Quién será su dupla?

Pedro Alliana indicó que durante la reunión que mantuvo con el presidente del Partido Colorado solicitó sea él quien elija a su dupla, es decir quien será su vicepresidente.

Entre los nombres que deslizó está el actual ministro de Urbanismo Juan Carlos Baruja, el titular de la Cámara Baja Raúl Latorre, pero puso principal énfasis en el ministro de Industria Marcos Riquelme, pues considera que la vicepresidencia debe recaer sobre un perfil técnico y no político.

En tanto que el cupo de que sea un gobernador dejó para el cuarto lugar, indicando que se puede evaluar nombres, aunque no le pareció muy buena idea.

El que estaba “calentando y con la camiseta de vice puesta” es César Sosa, gobernador de Guairá, debido a que es el titular del Consejo de Gobernadores

“Tenemos a Raúl Latorre, Baruja, Marcos Riquelme que para mi tiene el perfil técnico. Entre los gobernadores también que quieren poner algún nombre para evaluar y está en la mesa” manifestó.

Vicepresidencia no es negociable

Pedro Alliana fue tajante en afirmar que su dupla no provendrá de la disidencia colorada, que será del mismo seno del cartismo. Manifestó que está seguro de la fuerza que tiene Honor Colorado y que en el 2023 llegaron al poder sin la ayuda de la disidencia colorada.

El movimiento en el 2023 llegó solo. Yo confío en la fuerza de Honor Colorado, tenemos quince gobernadores, mayoría en diputados y senado (...) La vicepresidencia no seria negociable para la disidencia“, dijo tajante Aliana.

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Manifestó que habla con la mayoría de los líderes de la disidencia colorada. Citó a Hugo Velázquez, a Daniel Centurión, a Lilian y Arnaldo Samaniego, a Arnoldo Wiens, sin embargo, no dejó espacio para una “negociación” en la chapa presidencial.

“Yo estoy seguro que vamos a ganar en la mayoría de los municipios. Hablo bien con todos los líderes de la disidencia (...)Yo trato de no pelearme con nadie”, manifestó el vicepresidente.

Peñismo no existe

Por otro lado, Pedro Alliana manifestó que no existe el peñismo, que son un equipo y que el líder es Horacio Cartes. Dijo además que durante una reunión con Santiago Peña le pasó el nombre de cinco ministros que para su opinión debían ser cambiados.

“Las decisiones sobre los ministros los toma Santiago, yo le dije que si por mí fuera la mitad de ellos serían cambiados. Le entregué una lista con cinco nombres, dos ya fueron cambiados. Yo siempre jugué en equipo", puntualizó Alliana.

Por ultimo, cuestionó a algunos que intentaron sacar provecho de la situación médica de Horacio Cartes, pero que en está reunión con él lo vio fuerte y que en quince días ya estaría trabajando por el partido.

“Fue lamentable la gente que quiso aprovecharse de la vulnerabilidad de Horacio Cartes, sin embargo, yo le encontré muy distinto. Está fuerte, firme y decidido y de aquí a quince días estará ya trabajando por el partido”, dijo.

Alliana agregó, “es un movimiento grande, hay gente de todo tipo, hay gente que le quiere a Horario, hay gente que trabaja por el país y hay gente que solo busca sus intereses”.