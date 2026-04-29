Paraguay se suma a apoyo regional a Panamá frente a medidas de China

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) emitió un comunicado conjunto con los gobiernos de Bolivia, Costa Rica, Guyana, Estados Unidos y Trinidad y Tobago en el cual anuncian su “apoyo a la soberanía de Panamá” ante las recientes acciones tomadas por la República Popular China.

En el pronunciamiento oficial, el bloque reafirma “que la soberanía de nuestra región no es negociable” ante lo que consideran una “presión económica selectiva ejercida por China” contra Panamá.

El comunicado conjunto de los países americanos responde a medidas adoptadas por el gigante asiático que -según indican- han afectado directamente a buques con bandera panameña.

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El detonante: terminales de Balboa y Cristóbal

De acuerdo al pronunciamiento, estas acciones chinas se producen como consecuencia de la “decisión independiente” que adoptó la Corte Suprema de Panamá sobre las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

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Para los países americanos, las represalias adoptadas por Pekín “constituyen un intento flagrante de politizar el comercio marítimo y vulnerar la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”.

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Solidaridad hemisférica y advertencia

En este contexto, la coalición destaca a Panamá como “un pilar de nuestro sistema de comercio marítimo”, por lo que advierten que “cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá representa una amenaza para todos nosotros”.

Asimismo, el grupo de naciones americanas expresó su plena solidaridad con Panamá. Aseguraron que se mantendrán dedicados a “enfrentar todas las amenazas” con el objetivo central de garantizar la “libertad, seguridad y prosperidad” en la región.