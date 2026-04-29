Senado deroga “comisión” que aerolíneas pagan a agencias turísticas por cada pasaje

Se trata de una iniciativa del Poder Ejecutivo que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. Dicha comisión económica fue incluida hace 20 años.

Lea más: Diputados aprueba comisión del 6% para agencias de turismo

El proyecto deroga el inciso f del artículo 33 de la ley Nº 2828 del Turismo que establece que los prestadores de servicios turísticos, tienen el derecho a “percibir por la comercialización de pasajes aéreos un porcentaje no menor al 6% de la tarifa del pasaje que será abonada por las compañías aéreas”.

Todo ese párrafo fue testado y eliminado con el proyecto de ley sancionado.

Como vocero de comisiones, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) señaló que el Ejecutivo impulsaba la medida porque resta competitividad al país. Agregó que el pago era de difícil cumplimiento y que ya cambió el paradigma del sistema con la venta de pasajes en internet.

Celeste Amarilla (PLRA) y Eduardo Nakayama (ex-PLRA) celebraron la derogación. Amarilla dijo que esta ley seguramente fue creada para beneficiar a un sector político o económico a cambio de “pasajes gratis”. Nakayama recordó que el inciso contribuyó a que aerolíneas como American Airlines se fueran del país y dejaran al Paraguay más aislado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El documento fue aprobado, sancionado y remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Según los antecedentes, la Dinac recordó que desde hace tiempo están en curso conversaciones con la empresa estadounidense American Airlines sobre la posibilidad de que esta habilite también vuelos entre Asunción y Florida, pero manifestó que la aerolínea norteamericana fue clara al decir que no tiene la cantidad de aeronaves suficientes que podrían cubrir esa ruta a su satisfacción, aviones con las características y autonomía de un Airbus A321.

Según American Airlines, mientras no reciban más aeronaves con las características de un A321, la factibilidad de la ruta será imposible.