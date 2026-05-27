Peña llama a “fortalecer la familia paraguaya” para combatir trata de personas

En la noche del martes se presentó en Cinemark, en el Paseo La Galería de Asunción, el mediometraje El precio del pasaje, una producción de ficción basada en hechos reales, de producción paraguaya y española con apoyo del Gobierno paraguayo, sobre la trata de personas y la explotación sexual de menores.

La presentación del mediometraje contó con la participación del presidente Santiago Peña y la primera dama Leticia Ocampos.

Luego de la proyección del filme, el presidente Peña habló de la necesidad de hacer frente de manera directa al problema de la trata de personas y manifestó que los testimonios recolectados sobre esa problemática que inspiraron el mediometraje son “durísimos, pero es esta crudeza la que nos tiene que llevar a la acción”.

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“La trata de personas se beneficia de la vulnerabilidad”, dijo y enmarcó programas de su Gobierno como el de alimentación escolar, ‘Hambre cero’, como un intento de “eliminar esas vulnerabilidades”.

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“Fortalecer a la familia paraguaya”

Destacó también la necesidad de crear condiciones para que deje de haber “exiliados políticos”, personas que salen de Paraguay por falta de oportunidades económicas y pueden correr peligro de caer en las manos de redes de trata en otros países como España.

Recordó que uno de sus primeros viajes oficiales tras asumir la Presidencia fue precisamente a España, cuyas autoridades manifestaron especial preocupación por el problema de la trata de personas.

“Con Leti dijimos: ‘Empecemos a mirar esto con más atención (...) No podemos quedarnos solo como observadores’”, dijo.

El mandatario pidió que el mediometraje ayer presentado tenga amplia difusión en escuelas y colegios a fin de concienciar a niños y a sus padres.

“Queremos fortalecer a la familia paraguaya, esa es nuestra defensa”, subrayó

Llevarán el mediometraje a todo el país

El Ministerio de la Niñez y Adolescencia anunció que llevará El precio del pasaje a los 17 departamentos del país en jornadas de “cine móvil” con las que busca llegar a unos 500.000 adolescentes, con acompañamiento del Ministerio de Educación.