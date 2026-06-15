Villa Florida: concejales ratifican rechazo a la ejecución presupuestaria 2025 del Ejecutivo

La concejal municipal Francisca Escobar, de la bancada liberal, explicó que ella y otros seis ediles —representantes tanto de su partido como de la Asociación Nacional Republicana (ANR)— se presentaron en la sede de la Municipalidad de Villa Florida, Misiones para llevar adelante la sesión programada, a pesar de que una hora antes el presidente de la Junta Municipal, Andrés Etter (ANR), había dispuesto su suspensión.

El único punto incluido en el orden del día era el análisis y consideración del veto interpuesto por el intendente municipal Richard Castiñeira (ANR-HC) contra la resolución mediante la cual la Junta Municipal había rechazado la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

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Con la presencia de seis de los nueve miembros del cuerpo, se verificó la existencia de quórum reglamentario necesario para sesionar. Ante la ausencia del titular de la Junta, los ediles presentes redactaron un acta donde dejaron constancia detallada de lo ocurrido.

En ese marco, y en estricto cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, el vicepresidente segundo de la Junta Municipal, José Arnaldo Galeano López (PLRA), asumió la presidencia de la sesión y dio inicio al tratamiento del único asunto previsto en la convocatoria.

Los concejales remarcaron que la reunión se realizó dentro del plazo perentorio que establece la Ley Orgánica Municipal para el análisis y resolución de vetos presentados por el Ejecutivo comunal, en este caso respecto de la resolución que rechazó la ejecución presupuestaria de 2025.

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Durante el debate, los ediles hicieron constar que no se halló a la vista ningún documento que acredite el mencionado veto, ni tampoco constancia oficial de que hubiera sido recibido por la Junta Municipal. Además, señalaron que ninguno de los presentes había recibido copia del instrumento ni comunicación formal alguna al respecto.

En ese sentido, sostuvieron que el intendente Richard Castiñeira no había presentado de manera formal ni válida el veto contra la resolución del 8 de mayo 2026—aprobada por unanimidad— por la cual se rechazó la ejecución presupuestaria 2025, debido a la falta de documentación de respaldo que justifique los gastos realizados con recursos del municipio.

Finalmente, con el propósito de acatar las disposiciones legales vigentes, garantizar la seguridad jurídica de los actos administrativos y preservar las facultades de control que corresponden al órgano legislativo municipal, los concejales decidieron por unanimidad ratificar la resolución de rechazo a la ejecución presupuestaria 2025, manteniendo intactos todos sus términos, fundamentos y efectos legales.

Participaron de la sesión los concejales de la bancada colorada: Andrés Rojas Pérez, Sandra Ojeda Vera e Ignacio Valdés Fernández; y por la bancada liberal: Francisca Escobar Isasi, José Arnaldo Galeano y Teodosio González Benítez.

En ese contexto, el Ejecutivo municipal de esta ciudad, Richard Castiñeira, no ha emitido ningún tipo de declaraciones ni ha respondido a los intentos de comunicación de esta corresponsalía.