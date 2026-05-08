Villa Florida: rechazan ejecución presupuestaria 2025 del intendente

La sesión ordinaria de la Junta Municipal de la ciudad de Villa Florida, Misiones, se realizó en la mañana de este viernes. Durante la plenaria, los nueve concejales trataron la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025 presentada por el intendente Richard Castiñeira (ANR-HC).

La sesión ordinaria de la Junta Municipal de la ciudad de Villa Florida, departamento de Misiones, se realizó en la mañana de este viernes. Durante la plenaria, los nueve concejales trataron la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025, presentada por el intendente Richard Castiñeira (ANR-HC).

Finalmente, por unanimidad, decidieron rechazar la ejecución presupuestaria del Ejecutivo Municipal, ya que no se presentó ningún documento que respalde los gastos realizados con los recursos de la municipalidad, según argumentaron.

“El motivo del rechazo de la ejecución presupuestaria obedece a que no contamos con ningún documento para su estudio; por ello, consideramos que ello es causa suficiente para expedir un dictamen de rechazo”, indicó la concejala Francisca Escobar, miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

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La Junta Municipal está conformada por nueve concejales: tres pertenecen a la bancada liberal y seis a la ANR, quienes también votaron por el rechazo de la ejecución presupuestaria de 2025.

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“A partir de ahora, el Ejecutivo tiene treinta días para presentar los documentos requeridos, ya que en nuestro dictamen solicitamos toda la información necesaria. Si no la presentó en cuarenta días, no creo que lo haga ahora en treinta días; si no cumple con lo correspondiente, lo procedente es interponer una denuncia ante la Contraloría General de la República”, señaló Escobar.

Agregó que ni los concejales de su propio partido saben qué ha sucedido con el intendente Richard Castiñeira.

Denunciado por presunta estafa

El intendente Castiñeira también fue denunciado por un abogado por presunta estafa al entregar cuatro cheques de la municipalidad por valor de G. 1.000 millones para el pago a un prestamista o usurero. La operación fue rechazada por el Banco Nacional de Fomento (BNF) por deficiencia de firmas.

La denuncia fue presentada por el abogado Juan José Bernis, quien manifestó que tiene en su poder los cuatro cheques y que presentará la denuncia formal ante el Ministerio Público por presunta estafa.

Intentamos hablar sobre la denuncia del abogado y sobre el rechazo del balance de su gestión con Castiñeira mediante llamadas y mensajes telefónicos. Finalmente, esta mañana contestó vía mensaje y señaló que la próxima semana dará sus declaraciones sobre las acusaciones.