Política
29 de junio de 2026 a la - 15:09

Elecciones Municipales: Alianza “Unite por Sanlo” presenta a candidatos a concejales

Unite por sanlo
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Partidos opositores de la tercera fuerza, integraron la Alianza “Unite por Sanlo - Lista 4″ y presentaron a sus candidatos a concejales de San Lorenzo. Entre ellos está Daniel Vargas, cuya lucha permitió las vigentes leyes de Acceso a la Información Pública. Este bloque respalda a la liberal Luz Bella González para la intendencia.

Por ABC Color

La Alianza Unite por Sanlo está integrada por los partidos Participación Ciudadana (PPC); Paraguay Defiende y Actúa (PDA); Hagamos (PH); Demócrata Cristiano (PDC); País Solidario (PPS); Paraguay Pyahurá (PPP) y otras agrupaciones sociales.

Los candidatos a concejales son Pastor Filartiga; Silvia Villalba; Pedro Areco; Nicolás Verón; Daniel Vargas; Mercedes Pitta; Alba Pacheco; Iván Allende; Elvio Cousirat; Carlos Mendoza; Carolina Maqueda y Walter Molinas.

Lea más: San Lorenzo: Hagamos y Frente Amplio declinan a favor de Luz Bella González

Este bloque también respalda a la candidata a intendenta por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Luz Bella González.

Unite por sanlo
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Promete transparencia y participación ciudadana

Entre los candidatos a ediles, Daniel Vargas reafirmó su compromiso con la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana como pilares de su propuesta para la ciudad.

Ante dirigentes, candidatos y simpatizantes, Vargas destacó su trayectoria en la defensa del acceso a la información pública, recordando la acción judicial impulsada en 2014 que culminó con un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la transparencia en Paraguay.

“La transparencia no es un eslogan de campaña, es mi forma de vida”, señaló.

Unite por sanlo
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Control en tiempo real

Entre las principales propuestas presentadas para la Junta Municipal de San Lorenzo, el candidato mencionó la implementación de mecanismos de control de los ingresos municipales en tiempo real, permitiendo que los ciudadanos puedan acceder de manera sencilla a la información sobre el uso de los recursos públicos.

Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas mediante la publicación de actas, resoluciones y decisiones municipales, además de promover una mayor participación de los vecinos en el control y seguimiento de la gestión pública.

“Queremos que cada guaraní que entra y sale de la municipalidad sea visible para la ciudadanía. El vecino debe convertirse en el principal contralor de su ciudad”, dijo.

El candidato concluyó su intervención convocando a los sanlorenzanos a acompañar una propuesta basada en la honestidad, la transparencia y el acceso a la información, con el objetivo de construir una gestión municipal más abierta, moderna y cercana a la ciudadanía.