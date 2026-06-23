San Lorenzo: Hagamos y Frente Amplio declinan a favor de Luz Bella González

Joel González, aspirante a la intendencia de San Lorenzo por el Partido Frente Amplio, y el titular de la agrupación Pedro Almada anunciaron ayer que el primero declinaba su candidatura a favor de Luz Bella González, concejal municipal y candidata del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Lea más: Oposición en San Lorenzo eligió a una liberal para las elecciones municipales

Al mismo tiempo, González pasa a recibir el apoyo del equipo y de los candidatos a concejales de la “Alianza Yo Creo San Lorenzo” integrada por 18 partidos.

Previamente, también había renunciado a su candidatura a la intendencia Karina Rejala, del Partido Hagamos.

Sobrefacturación y corrupción, denuncia

Durante el acto con la cúpula del Frente Amplio, Luz Bella González dijo que se trabajó durante año y medio con el objetivo de llegar a este acuerdo, unir a toda la oposición y sacar a la administración municipal del “yugo de la corrupción y la sobrefacturación” para convertir a San Lorenzo en la ciudad más “ordenada y limpia” del país.

“Todos estamos cansados de esta administración desprolija e ineficiente que hasta la muerte ha causado”, sentenció

Unite al canal de ABC en WhatsApp

González será la principal contendiente el 4 de octubre del intendente saliente “Felipito” Salomón (ANR, HC) quien pese a su cuestionada gestión ganó la interna colorada y buscará el rekutú.

Solo Melitón Bittar por el partido Mboriahu Memby, agrupación liderada por Celso “Kelembú” Miranda, operador del Clan Zacarías en Ciudad del Este, sigue en campaña.

Se cumple acuerdo de enero

De esta manera, la oposición ejecuta los acuerdos llegados en enero último en el marco de la alianza “Juntos por San Lorenzo”, que previamente eligió en una medición a González como candidata única para las elecciones municipales que se desarrollarán el 4 de octubre.

En aquel entonces, la líder política fue elegida de entre otros tres candidatos que firmaron un acuerdo el pasado 13 de enero .

González resultó ganadora con 366 votos frente a los demás candidatos; el concejal Isaac Rojas (PLRA), obtuvo 306 votos; en tercer puesto quedó Karina Rejala (PH) con 246 votos, y en el último puesto se posicionó Antonio Bozzano (PRF) con 74 votos.