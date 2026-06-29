Política
29 de junio de 2026 a la - 17:49

Mercosur: Paraguay firma acuerdo con Brasil para regular transporte de cargas menores

Mercosur
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Paraguay y su colega del Brasil, Mauro Vieira (der.), firmaron hoy un acuerdo de regulación del transporte de cargas menores. Fue hoy en un paréntesis de la Cumbre del Mercosur que se lleva a cabo en la sede de la Conmebol, en Luque,.Gentileza

Los gobiernos de Paraguay y Brasil firmaron hoy un Protocolo Bilateral sobre Regulación del Transporte de Cargas Menores, que busca flexibilizar los requisitos para la habilitación de distribuidores y vehículos para las operaciones de prestación de servicio regular de logística terrestre y mercancías. El acuerdo rige exclusivamente dentro de los límites de las de las ciudades vinculadas a las fronteras de ambos países: Foz de Yguazú, Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias.

Por ABC Color

Los ministros de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay y la República Federativa de Brasil, Rubén Ramírez Lezcano y Mauro Vieira, respectivamente, suscribieron hoy el denominado Protocolo Bilateral sobre Regulación del Transporte de Cargas Menores.

La firma fue en el marco de la reunión del Consejo del Mercado Común del Mercosur (CMC), que se lleva a cabo en la sede de la Conmebol, en Luque.

Mañana se prevé la Cumbre de Jefes de Estados con presencia de siete mandatarios. Paraguay entregará la presidencia pro témpore a Uruguay.

El puente de la Amistad quedará bloqueado parcialmente mañana domingo.
El puente de la Amistad quedará bloqueado parcialmente mañana domingo.

Flexibilización

Conforme al informe de la Cancillería paraguaya, el acuerdo busca flexibilizar los requisitos para la habilitación de distribuidores y vehículos para las operaciones de prestación de servicio regular de logística terrestre y mercancías.

"Este protocolo rige exclusivamente dentro de los límites de las localidades fronterizas vinculadas a las fronteras de ambos países: Foz de Yguazú–Ciudad del Este y Presidente Franco–Hernandarias", indica el documento.

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Asimismo, el acuerdo contempla también los tipos de vehículos previstos y sus categorías correspondientes, los procesos para la emisión de licencias y permisos, aspectos aduaneros y operacionales, entre otros.