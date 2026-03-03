El pulmón logístico que redefine el comercio con Brasil

Según los últimos datos de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), esta infraestructura ya no es solo una obra de ingeniería imponente, sino un eje operativo que está inyectando dinamismo y previsibilidad a la logística fronteriza.

Desde la puesta en marcha gradual de su Centro de Fronteras en Presidente Franco, el movimiento de carga ha demostrado la urgencia de este nuevo paso. Entre el 20 de diciembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, un total de 9.683 camiones operaron por la nueva vía. Esta cifra, lejos de ser un simple dato estadístico, refleja la consolidación de un corredor que busca optimizar los costos operativos de las empresas transportistas y exportadoras que mueven la economía nacional.

Tráfico revela flujo de balanza comercial

El análisis del tráfico revela un equilibrio necesario para la balanza comercial. Del total de unidades pesadas, 4.353 camiones ingresaron al país, mientras que 5.330 unidades salieron del territorio nacional.

Este flujo operativo sostenido es el resultado de un modelo de gestión coordinado entre Paraguay y Brasil que prioriza la fluidez y la reducción de tiempos de espera, factores críticos para la competitividad en el sector de agronegocios y manufactura.

La clave del éxito inicial ha sido la segmentación horaria. Actualmente, el plan operativo se encuentra en su segunda fase, lo cual ha permitido descongestionar otros puntos críticos de la frontera.

Bajo este esquema, los camiones sin carga operan de manera exclusiva por el Puente de la Integración en horario nocturno, específicamente entre las 22:00 y las 05:00 horas. Esta medida no solo mejora la trazabilidad de las cargas, sino que libera la zona urbana de Ciudad del Este del tránsito pesado durante el día.

Más allá de la carga

La funcionalidad del paso fronterizo se expandió oficialmente el pasado 29 de enero con la incorporación de los ómnibus al esquema operativo. En apenas sus primeros días, se registraron 26 autobuses con un movimiento de 1.528 pasajeros, marcando el inicio de una nueva era para el turismo receptivo y de tránsito.

Para los operadores turísticos, el Puente de la Integración ofrece una alternativa ágil. Los autobuses de circuito cerrado que no tienen como destino final las ciudades del núcleo fronterizo (Foz de Yguazú, Ciudad del Este o Presidente Franco) están habilitados para utilizar el nuevo paso entre las 19:00 y las 07:00 horas. Mientras tanto, el Puente Internacional de la Amistad sigue canalizando el tráfico diurno, permitiendo una especialización de las vías que beneficia tanto al comercio como al visitante.

DNIT: visión estratégica y gobernanza

Para el sector empresarial paraguayo, el avance de esta infraestructura representa una mejora sustancial en el clima de inversión. La DNIT se ha posicionado como un actor estratégico en esta modernización, buscando que la gestión aduanera sea un facilitador y no un obstáculo para el comercio.

El próximo hito en el calendario será el 12 de marzo, fecha en la que se reunirá la Comisión Mixta paraguayo-brasileña. En este encuentro se evaluarán los resultados de la fase actual y se definirán los ajustes necesarios para el cronograma operativo de los próximos meses.

En definitiva, el Puente de la Integración es la pieza que faltaba en el rompecabezas de la eficiencia logística paraguaya. Su desarrollo progresivo promete previsibilidad normativa y una infraestructura de clase mundial, elementos determinantes para que el comercio exterior paraguayo siga expandiéndose hacia los mercados regionales con mayor fuerza y ​​agilidad.