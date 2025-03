Entregan el “Premio Emiliano R. Fernández” a artista plástico de Caacupé

Al recibir la distinción con el Premio Emiliano R. Fernández de la la Cámara de Diputados, el artista Ricardo Núñez agradeció con emoción a los legisladores por este reconocimiento y recordó a su familia, que siempre lo apoyó en cada proceso de su vida.

“En nuestro país tenemos muchos artistas que están cambiando las cosas. Hoy por hoy, con perseverancia y disciplina, se puede vivir del arte en el Paraguay. Yo no me puedo quejar, pero aún así hay mucho por hacer en nuestro ámbito. Pido más oportunidades para los jóvenes que se dedican no solo a las artes plásticas, sino también a los músicos y demás artistas”, resaltó.

Entre las distinciones que Ricardo ya ha recibido como artista plástico se encuentra el galardón “Carlos Morphi” como persona ilustre de Caacupé, otorgado por la Municipalidad de esta ciudad. También la de “Persona del Año”, otorgada por el Touring y Automóvil Club Paraguayo.

Obras destacadas

Entre las obras más admiradas del artista se encuentran las exposiciones devocionales de la Virgen de los Milagros de Caacupé. La primera imagen, de más de 9 metros, fue colocada en el predio de Tupãsy Ykuá (Pozo de la Virgen) de la ciudad de Caacupé. Desde la instalación del monumento, el sitio se convirtió en uno de los atractivos turísticos más visitados de la zona.

La segunda imagen gigante de la Virgen fue erigida en el marco de la festividad mariana de Caacupé en 2024. Fue ubicada al costado de la plaza Teniente Fariña, justo detrás de la basílica santuario.

Este sitio también es muy apreciado por los turistas, quienes, al llegar a la Villa Serrana, siempre hacen una parada obligatoria para tomarse fotografías frente a la Virgen y llevarse un recuerdo.

La tercera escultura gigante fue encargada por una persona particular que la llevó a su domicilio en la ciudad de Tobatí.

El reconocimiento al artista fue a iniciativa del diputado Carlos María López (PLRA), oriundo de Piribebuy, quien indicó que Núñez es de Caacupé y que siempre ha llevado en alto a su ciudad.

“Esta presentación la hacemos para reconocer el talento, la habilidad, el conocimiento y la trayectoria de este artista plástico, ciudadano nacido en Caacupé; un artista que cultiva la pintura y decoración de murales, y que además es retratista y escultor”, mencionó el proyectista.

El legislador destacó que Núñez, a los 17 años, formó una familia y que desde entonces los sacó adelante con su arte. “Le hacemos este reconocimiento porque él nunca paró y, como retratista, se destaca en pintar a jugadores famosos, modelos, políticos, empresarios, corredores de rally y personas importantes de la sociedad paraguaya. Valoremos a nuestros artistas”, puntualizó el parlamentario.