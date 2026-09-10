Condenan a exintendente de Zanja Pytã por posesión de marihuana

El exintendente de Zanja Pytã, Manuel Velázquez Marín, fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad por el hecho punible de posesión de drogas peligrosas.

La fiscal Rossana Coronel de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico de Amambay, representó al Ministerio Público en un juicio oral y público.

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Según los antecedentes del caso, la investigación se inició a partir de un procedimiento realizado en la colonia Santa Clara, departamento de Amambay, donde fueron hallados 70 kilos de marihuana en abril del 2022.

Durante el juicio oral y público, la fiscal Coronel demostró la culpabilidad del exintendente narco y pidió su encarcelamiento.

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El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por los jueces Mario Peralta (presidente), Librada Peralta y Marcelina Quintana de Acosta, quienes dictaron la condena de cinco años de pena privativa de libertad.

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El político ya había sido detenido junto con otras seis personas en marzo del 2022 a bordo de una camioneta Mitsubishi L200 de color perla, chapa Mersosur AACA877, que correspondía a otro rodado. En su poder se encontró un fusil Sig Sauer, calibre 45 mm. Sin embargo, el exintendente negó que el fusil sea suyo y fue imputado por reducción y resistencia. En esa ocasión fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.

Manuel Velázquez Marín (ANR) fue concejal departamental de Amambay (2003-2008), concejal municipal de Pedro Juan Caballero (2010-2014) e intendente de Zanja Pytã (elevada a distrito en 2011), durante el periodo 2015-2021.