PJC: Emiten comunicado a favor de viceministro que amenazó a un médico

Médicos que integran el plantel de trabajadores del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero hicieron público este lunes un comunicado en defensa del doctor Saúl Recalde, involucrado en un episodio de amenaza a su colega Freddy Cantero.

En el mismo escrito expresan “enérgico repudio a las expresiones agraviantes, descalificaciones y acusaciones vertidas públicamente en contra de su persona”, en referencia a las expresiones del doctor Freddy Cantero.

Denuncian estigmatización de médicos de Amambay

Una parte del comunicado de los profesionales de salud de Pedro Juan Caballero señala que “manifestamos nuestra preocupación y rechazo a la constante estigmatización que sufren los médicos del Departamento de Amambay”.

Refieren que “reiteradamente se pretende vincular a los médicos de Amambay, sin pruebas, con el narcotráfico u otras actividades ilícitas”, acto que consideran que “vulnera nuestra dignidad y la de nuestras familias”.

“A vos no te va a ir bien, partner”

Este lunes, el viceministro de Salud, doctor Saúl Recalde, tomó del cuello, acorraló contra la pared al doctor Freddy Cantero y lo amenazó con la expresión “A vos no te va a ir bien, partner”. Sus expresiones quedaron registradas en imágenes y fueron difundidas por canales de noticias durante esta jornada.

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Meteórica carrera en el sector público

Raimundo Saúl Recalde Ortiz es un médico gastroenterólogo-endoscopista que ingresó en la función pública a inicios de 2019 como director médico del Hospital de IPS de Pedro Juan Caballero.

En septiembre de 2021 asumió como director de la XIII Región Sanitaria, cargo que ocupó hasta marzo de 2025, cuando fue nombrado viceministro de Atención Integral de Salud.

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Fuentes señalaron que todas sus designaciones fueron de la mano del exdiputado y actual Gobernador de Amambay, Juan “Juancho” Acosta (ANR), quien tendría la intención de que Recalde sea su sucesor en el cargo en el 2028.