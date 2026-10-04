Elecciones municipales: empieza el conteo del TREP

El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puso en marcha el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), para el conteo de votos de las elecciones municipales 2026.

En Asunción, la puja principal está entre Camilo Pérez, del Partido Colorado, y Soledad Núñez, quien representa a la oposición.

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La jornada electoral en la capital estuvo marcada por una intensa pulseada política entre el aparato oficialista de la ANR y la plataforma opositora que busca arrebatarle el control del municipio capitalino.

La oferta electoral para la intendencia se completó con las candidaturas de Rodrigo Franco, por el Partido Demócrata Cristiano (Lista 6), y Arlene Aquino, por el Partido Patria Soñada (Lista 300), aunque la verdadera batalla por cada acta de votación se concentra entre la estructura del cartismo y el frente unificado de la oposición.