Política
03 de octubre de 2026 a la - 17:00

Elecciones Municipales Paraguay 2026: previa de los comicios y la veda electoral

Imagen alusiva a las elecciones municipales 2026 donde se ve una máquina de votación y el mapa de Paraguay de fondo.
Imagen alusiva a las elecciones municipales 2026 donde se ve una máquina de votación y el mapa de Paraguay de fondo.ABC

Seguí la cobertura en directo del proceso electoral que definirá a intendentes y concejales en todo el país. Desde la vigilia y los preparativos logísticos de este sábado hasta el desarrollo de las votaciones y el escrutinio de mañana domingo 4 de octubre.

Por Carolina Sales
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Paraguay va a las urnas este domingo en sus 17 departamentos y Asunción. Las Elecciones Municipales 2026 definirán a los intendentes y concejales que gobernarán los municipios por los próximos cinco años. Viví la jornada completa en directo por ABC Color.

Lea más: Mirá nuestro especial sobre las Elecciones Municipales 2026

17:00 Veda electoral: lo prohibido

Desde las 19:00 de este sábado 3 de octubre rige en todo el territorio nacional la “veda electoral” a la que muchos llaman “ley seca” ya que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

También hay otras prohibiciones:

  • Queda prohibida la aglomeración de personas o la conformación de grupos que puedan influir en los electores dentro de este radio. La única excepción admitida es la formación de filas para ingresar a las mesas.
  • No se permite portar armas dentro del perímetro de 200 metros, sin importar que se cuente con autorización administrativa o permiso de tenencia.
  • Los puestos de orientación o consulta de partidos, movimientos y alianzas tampoco pueden operar a menos de 200 metros de los colegios electorales.
  • La realización de eventos masivos o funciones públicas queda suspendida durante la jornada de votación y hasta dos horas posteriores al cierre de los comicios.