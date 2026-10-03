Elecciones Municipales Paraguay 2026: previa de los comicios y la veda electoral

Paraguay va a las urnas este domingo en sus 17 departamentos y Asunción. Las Elecciones Municipales 2026 definirán a los intendentes y concejales que gobernarán los municipios por los próximos cinco años. Viví la jornada completa en directo por ABC Color.

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17:00 Veda electoral: lo prohibido

Desde las 19:00 de este sábado 3 de octubre rige en todo el territorio nacional la “veda electoral” a la que muchos llaman “ley seca” ya que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

También hay otras prohibiciones: