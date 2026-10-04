Ñeembucú: el Partido Colorado recupera cuatro municipios y pierde San Juan

Las elecciones municipales 2026 se desarrollaron con algunos incidentes menores en los 16 distritos del departamento de Ñeembucú.

Lea más: https://www.abc.com.py/politica/2026/10/04/neembucu-este-es-el-motivo-de-la-escasa-participacion-segun-pedro-alliana/

El escrutinio dejó un nuevo escenario político para los próximos cinco años, con avances del Partido Colorado en varios municipios, aunque la oposición logró conservar espacios importantes y conquistar nuevas victorias.

En la capital departamental, PILAR, Emmanuel Cuevas, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), se impuso con 9.409 votos, equivalentes al 54,34% de los sufragios. Por su parte, Abel Isabelino Espinosa Díaz, de la lista 123, Partido Yo Creo-Concertación Democrática Nacional, obtuvo 7.017 votos, consolidándose como una alternativa electoral importante en Pilar.

La ANR recupera cuatro municipios

Uno de los resultados más relevantes para el Partido Colorado fue la recuperación de cuatro administraciones municipales: Humaitá, Laureles, Guazucuá y Tacuaras.

En Humaitá, Héctor Cáceres (ANR) ganó con 1.022 votos frente a Julio Caballero (PLRA), quien obtuvo 703 votos y buscaba continuar por un segundo periodo al frente de la Municipalidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Laureles, Eeider Vera (ANR) se impuso con 1.012 votos frente a Carlos Velásquez, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que obtuvo 697 votos. Osvaldo Amarilla, del Movimiento Juntos por Laureles, consiguió 44 votos.

En Guazucuá, la ANR también con Alex Bottino recuperó la intendencia con 969 votos frente a los 607 obtenidos por Gloria Zárate, del PLRA.

En Tacuaras, Raúl Rolón (ANR) ganó con 1.053 votos frente al ingeniero Lorenzo Irún, del PLRA, quien obtuvo 714 votos y buscaba su reelección.

La ANR también logró victorias en otros distritos. En Villalbín, el profesor Milciades Caballero consiguió su reelección con 1.033 votos frente a Serviliano Marín Toledo, de la lista 5, Alianza Juntos por Villalbín, que obtuvo 233 votos.

En Villa Oliva, Víctor Manuel Alviso (Manuchín), candidato colorado, ganó con 1.425 votos frente a Joel Agüero, del PLRA, quien consiguió 1.166 votos.

En General Díaz, Juan Ramón Ibarra (ANR) se impuso con 1.616 votos frente a Eduarda del Pilar Báez, conocida como Wally, de la Alianza Juntos por General Díaz, que obtuvo 454 votos.

En Cerrito, Hugo Ayala (ANR) logró su continuidad con 1.410 votos frente a Celso Riveros Ríos, de la alianza Yo Creo por Cerrito, quien consiguió 735 votos.

En Alberdi, Nicolás Sotelo (ANR) obtuvo su reelección con 2.999 votos, mientras que Aurora Bernal Lugo, de la Alianza Juntos por Alberdi, consiguió 288 votos.

En Desmochados, Adriano Idoyaga volvió a presentarse como candidato único. Aquí no hubo candidato de oposición.

La oposición conserva la administración de Isla Umbú, Paso de Patria y conquista San Juan de Ñeembucú.

El resultado más significativo para la oposición fue la derrota del Partido Colorado en San Juan de Ñeembucú. Allí, el candidato liberal Carlos Catalino Encina Portillo obtuvo 1.394 votos y venció al colorado Aldo Armoa, quien consiguió 1.070 votos.

En Paso de Patria, Antonio Gómez (PLRA), conocido como Chamino, volvió a imponerse con 838 votos frente al colorado Darío Fernández, quien consiguió 563 votos.

La ANR había desplegado esfuerzos para recuperar la Intendencia, pero las urnas ratificaron la continuidad del candidato liberal.

En Mayor Martínez, el colorado Hernán Arrúa ganó con 1.234 votos frente al liberal Víctor Arrúa, quien obtuvo 1.081 votos. Alejandro Eugenio Borba Ayala, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), consiguió 43 votos.

En Villafranca, Roli Leguizamón volvió a ganar con 1.310 votos, en una elección en la que no tuvo candidato opositor.

El PLRA conquistó la Municipalidad de Isla Umbú con Iván Veloso, quien obtuvo 1.105 votos frente al colorado Pelagio Colmán, que consiguió 926 votos.

Un nuevo mapa político

Los resultados de las municipales modifican el tablero político de Ñeembucú. El Partido Colorado logró recuperar cuatro municipios y perdió San Juan de Ñeembucú, mientras que la oposición mantuvo dos administraciones y sumó la victoria liberal en San Juan.

La distribución de fuerzas en los 16 distritos deja en evidencia que, pese al avance colorado en varios municipios, la oposición conserva capacidad electoral y presencia territorial en el departamento.