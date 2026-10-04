Ñeembucú: Este es el motivo de la escasa participación, según Pedro Alliana

Una baja participación de electores se observó hasta el mediodía de este domingo en los locales de votación del departamento de Ñeembucú, donde las elecciones municipales se iniciaron puntualmente a las 07:00.

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La tormenta y las lluvias registradas durante la noche del sábado habrían incidido en la escasa concurrencia de ciudadanos a las urnas.

El propio vicepresidente de la República, Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, reconoció la baja asistencia de votantes al acudir al Centro Regional de Educación Pilar (CREP), donde sufragó acompañado de su esposa, la diputada Fabiana Souto (ANR).

Estas son las autoridades que votaron en Ñeembucú

Más tarde, también votaron el director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Benítez, y el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR). Por su parte, el diputado Diosnel Aguilera (PLRA) sufragó a tempranas horas en la escuela Defensores del Chaco de Pilar.

Pese a la escasa concurrencia observada durante la mañana, los colegios electorales fueron habilitados en el horario previsto.

La participación registrada hasta el mediodía marcaba el desarrollo de una jornada electoral condicionada por las precipitaciones que afectaron al departamento. No obstante, se espera que aumente la concurrencia en horas de la tarde.

Incidentes aislados

En las primeras horas se reportaron algunos incidentes. Frente al CREP de Pilar, la Policía detuvo a un hombre que se presentó en estado etílico y lo trasladó en una patrullera hasta la comisaría del Barrio Obrero.

En la escuela San Atanasio de Isla Umbú se denunció un presunto caso de inducción al voto. En tanto, en un local electoral de Humaitá se produjo una discusión cuando una persona no vidente intentaba sufragar; finalmente, decidió retirarse del lugar.

Datos electorales de Ñeembucú

En Ñeembucú están habilitados 73.567 electores, distribuidos en 221 mesas y 37 locales de votación en todo el departamento. Pilar concentra la mayor cantidad de votantes, con 25.930 ciudadanos habilitados en 5 locales de votación.