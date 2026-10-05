ANR logra mayoría en la Junta Municipal de Pilar y oposición analiza su derrota

Tras las elecciones municipales 2026 realizadas este domingo 4 de octubre, el Partido Colorado se encamina a obtener una amplia mayoría en la Junta Municipal de Pilar, de acuerdo con la distribución preliminar de bancas mediante el sistema D’Hondt.

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Con el 100% de las mesas procesadas, la composición proyectada establece siete bancas para la Lista 1, Partido Colorado; cuatro para la Alianza Pilar Unidos por el Cambio, Lista 5; y una banca para la Lista 123, “Yo Creo” Conciencia Democrática Nacional.

En la bancada colorada ingresarían Luis Espínola, Lucía Silva, Guillermo Soto, Fernando Ferreira, Nicolás Fornerón, Verónica Salinas y Gustavo Servín.

Por la Alianza Pilar Unidos por el Cambio ingresarían María Alba “Marita” Campiás, Jorge Duarte, Luis Miguel Ojeda y Antonio Viveros. Mientras que la única banca de Yo Creo correspondería a Claudia Lorena Torres Alarcón.

No obstante, esta composición todavía tiene carácter preliminar y deberá ser revisada durante el juzgamiento de las actas por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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Uno de los puntos que genera expectativa es la situación del actual presidente de la Junta Municipal, Gerardo Valoriani, cuya eventual inclusión modificaría la distribución inicialmente proyectada. De confirmarse esta posibilidad, la ANR pasaría a contar con ocho concejales y la oposición con cuatro, quedando Antonio Viveros fuera de la nómina.

Victoria de Cuevas para intendente de Pilar

La mayoría colorada en la Junta Municipal se produce luego de la victoria de Emmanuel Cuevas Maciel en la elección para intendente de Pilar.

El candidato de la ANR obtuvo más de 9.409 votos, superando al postulante de Yo Creo, Abel Isabelino Espinoza, quien logró más de 7.017 votos.

El resultado abrió además un debate político sobre el comportamiento del electorado, debido a que la cantidad de votos obtenida por Espinoza demuestra que la oposición tuvo una importante capacidad de convocatoria, pese a no alcanzar la intendencia.

Oposición admite derrota y apunta al 2028

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) reconoció la derrota de la oposición en varios municipios importantes del departamento, entre ellos Tacuaras, Guazucuá, Humaitá y Laureles. Dijo que los resultados deben ser analizados seriamente de cara a las elecciones generales de 2028.

Aguilera cuestionó, al mismo tiempo, el despliegue de recursos y estructura que, según afirmó, tuvo el Partido Colorado durante la campaña electoral.

Señaló que la ANR habría contado con una fuerte movilización económica y con el respaldo de estructuras estatales, incluyendo la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), la Gobernación de Ñeembucú y otras instituciones públicas.

El legislador indicó que la oposición debe realizar una evaluación profunda de lo ocurrido, identificar los errores cometidos y comenzar a trabajar en una estrategia de recuperación política con miras al 2028.