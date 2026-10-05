Derrota de ANR en Asunción: Daniel Centurión pide más autocrítica para recuperar la confianza ciudadana

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté), que acompañó activamente la candidatura de Camilo Pérez tras las internas, pese a no haber sido su candidato original, le restó culpa a este y se enfocó en los “errores pasados”, presuntamente haciendo referencia a la gestión del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, a quien siempre criticó y denunció hasta que se dio su renuncia forzada tras la intervención.

Centurión, si bien dijo que es momento de “asumir responsabilidades”, se refirió a Pérez como un “excelente candidato, que recorrió incansablemente, llevando nuestra propuesta a todos los barrios”.

“Este no es tiempo de dar espacios a pescadores en río revuelto, sino de asumir responsabilidades, hacer una profunda autocrítica, desde el seno de la Junta de Gobierno como organización política y corregir los errores mirando con optimismo el futuro”, afirmó el diputado capitalino disidente.

Antes de esta derrota, Centurión había reprochado al cartismo distraer la atención de las bases con su pelea por la chapa presidencial de Honor Colorado, mientras ellos estaban enfocados en cumplir la máxima de la ANR, que tras las internas “Todos son 1″ y deben trabajar por los candidatos colorados.

El mismo felicitó a Sole Núñez y a los demás candidatos electos, pero sobre todo insistió al interior de su partido en la necesidad de una autocrítica para recuperar la confianza perdida tanto por la gestión de “Nenecho” como por la de su sucesor, el también cartista Luis Bello.

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“Busquemos recuperar la confianza de la ciudadanía con resultados y transparencia en la gestión pública, una gestión cercana a la gente y sus demandas, devolviendo el rostro solidario, popular y empático a nuestro Partido. La confianza ciudadana no se exige, se recupera con hechos”, dijo.

Wiens celebró la jornada electoral

Por su parte, el candidato a presidente por Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens felicitó tanto la jornada electoral como el esfuerzo de sus correligionarios en la elección a favor de los candidatos colorados.

“La vida en democracia necesita un sistema que otorgue confianza a los ciudadanos. El pueblo solamente manda si existen elecciones que hagan efectiva su voluntad. Felicito a los ganadores y les pido que honren la confianza popular depositada en ellos”, dijo Wiens en un mensaje a través de X.