Derrota de la ANR en Asunción: colorados arremeten contra Latorre y lo tildan de ególatra

Tras la derrota este domingo en Asunción del candidato colorado -impuesto por Honor Colorado- Camilo Pérez, entre cartistas ya se empezaron a fagocitar y uno de los que más virulentos se mostraron contra el presidente de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), fue el exconcejal capitalino y actual director de Medio Ambiente de Yacyretá, José Alvarenga Bonzi, tildado en redes sociales como “Jocédula” por sus antecedentes de haber sido filmado comprando cédulas en la elección presidencial del 2008.

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“La arrogancia y maldad anteceden a la derrota, reza más y sé más hombre Raulito, te odian a vos y eso ayudó a que gane Sole, aturde tu megalomanía y egocentrismo”, disparó Alvarenga Bonzi en una de las tantas publicaciones en redes sociales.

El dirigente de Capital ahora sale a vomitar fuertes rencores internos, que evidencian que el “Somos todos 1″ era en realidad una fachada en Asunción.

Esto hace que no sea extraño que haya sido clave para la derrota de Camilo Pérez la diferencia de 20.930 votos a favor de la lista de concejales colorados, por sobre la candidatura a intendente colorada.

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“A quien nos persiguió todo el año y es el principal responsable de la derrota; Raúl Latorre, quiero manifestarle que: “la mezquindad política deben acerar nuestras convicciones de lucha“, acotó Bonzi.

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Si bien ambos son cartistas, Alvanga Bonzi siguió tirando a matar contra Latorre, a quién atribuyó ser “el padre de la victoria de Soledad (Núñez)” más que el jefe de campaña de Camilo Pérez.

“Les dejo acá para que no lo olviden: Mr. Egolatra”, dijo acompañando su publicación con una foto de Latorre, y rematando luego diciendo:“Arrogante de lo último, asco da. Encima un blef “pro familia” … pro otra cosa!“, afirmó.

La diferencia de votos entre la candidatura a intendente de la ANR y su lista a concejales fue clave para la derrota, ya que la diferencia entre Sole Núñez y Camilo Pérez fue solo de 5.024 votos, mientras que unas 20.930 personas votaron por los concejales colorados, pero no por Pérez.

Fue por eso, que esta mañana el candidato derrotado Camilo Pérez habló de una “tremenda traición” de algunos concejales hacia su candidatura.

También piden la cabeza de Luis Bello

Ante la derrota, también se sumó a las críticas hacia el equipo político de Latorre el exdiputado colorado por Asunción, Óscar Tuma, que apuntó su munición hacia el actual intendente de Asunción (puesto por Latorre), Luis Bello.

“Lo más sensato que puede hacer Luis Bello es presentar su renuncia inmediata a un cargo para el cual jamás demostró estar a la altura ni preparado”, afirmó Tuma.

Para echar más combustible a la hoguera, se volvió a sumar Alvarenga Bonzi, que incluso sugirió que Bello debería de terminar preso.

“Si no renuncia (Bello), debe ser imputado urgentemente por todas las irregularidades acentuadas sin descaro en estos últimos meses”, dijo Alvarenga Bonzi

Resulta que este ahora “vio la luz” y se percató de la desastrosa gestión cartista, que persiste de la mano de Bello incluso tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez, contra quien “Jocédula” no arremetió.

Usuarios de X le plantearon entonces porqué no hace él la denuncia penal, ante lo cual respondió: “Ya tengo redactada y tiene 14 páginas. Incluido el proyecto de imputación para que el fiscal no se esfuerce tanto”.

Latorre ve escaparse su intención de hacer dupla con Alliana

Tras esta derrota clave en Asunción, Raúl Latorre ve escapar sus eventuales chances -que ya eran pocas- de ser electo para integrar la dupla presidencial de Pedro Alliana por Honor Colorado para el 2028.

Alvarenga Bonzi no es el único posiblemente “contento” con la derrota de Latorre, ya que otra que se la tenía jurada era la senadora cartista Lizarella Valiente, que lo sigue culpando de haberle soltado la mano y, con ello, forzado la renuncia de su esposo y exintendente de Asunción, Nenecho Rodríguez.

Según Alvarenga Bonzi, la animadversión a Latorre no es exclusividad suya. “Le odian a este imbécil, gran carruaje perverso y marica. A todos les cerraba la puerta y mordía, nos quiso cagar a todos los demás liderazgo y mató la lista 1. Inútil”, afirmó.