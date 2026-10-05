PLRA cae en Ypané por nefasta gestión del “clan Ortiz”

El clan Ortiz cayó de manera estrepitosa en Ypané y entregó el poder de la administración municipal al cartista Gerardo Fariña.

El colorado se alzó con 16.016 (58, 79%) ante Jacobo Ortiz, hermano del actual intendente Horacio Ortiz, que apenas acumuló 9.604 votos durante las elecciones municipales.

Lea más: Municipales: Colorados arrebatan el poder de los liberales en varios distritos de Central

Horacio Ortiz llegó a la administración municipal en diciembre del 2015, cuando desbancó al colorado Nicacio Martínez.

Sin embargo, desde su primera gestión estuvo salpicado por múltiples irregularidades, e incluso fue imputado por una presunta tragada de dinero del Fondo Nacional de Administración Municipal, de la que fue sobreseído.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, estuvo con prisión domiciliaria por una denuncia por violencia doméstica radicada por su ex pareja sentimental.

Su hermano Jacobo Ortiz, quien era titular de la Junta Municipal, y también candidato a intendente, perdió estrepitosamente en la jornada del domingo. El liberal solo logró 9.604 votos.

Horacio Ortiz sí logró ingresar a la Junta Municipal; sin embargo, el Partido Colorado logró ocho curules de doce, con lo cual tiene una amplia mayoría.

Se resistió a dejar el poder

El liberal Horacio Ortíz había presentado su renuncia el 3 de junio a su hermano, Jacobo Ortíz, quien también estaba en ese entonces en proselitismo debido a su candidatura por la intendencia.

Luego de varias sesiones incidentadas, se eligió a la liberal Mirta Oviedo como intendenta interina.

Lea más: Múltiples falencias en Municipalidad de Ypané

La designación de Oviedo se dio tras cuatro sesiones frustradas por los concejales colorados, quienes denunciaron que los hermanos Ortiz buscaban que su padre, Dilio Ortiz, asumiera como edil y luego sea electo intendente interino para asegurar el poder dentro del clan Ortiz.

Dilio Ortiz es el primer concejal suplente y, con el pedido de permiso de Oviedo, fue convocado por su hijo Jacobo. Sin embargo, los colorados dejaban la sesión sin quórum, evitando de esta manera el juramento.