Municipales: Colorados arrebatan el poder de los liberales en varios distritos de Central

El clan Ortíz cayó de manera estrepitosa en Ypané y entregó el poder de la administración municipal al cartista Gerardo Fariña.

El colorado se alzó con 16.016 (58, 79%) ante Jacobo Ortíz, hermano de actual intendente Horacio Ortíz, que apenas acumuló 9.604 votos durante la elecciones municipales.

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En total, en Ypané se tuvieron 27.244 votos en 127 mesas y se llegó al 63% de participación.

J.Augusto Saldivar: Colorado gana por escaso margen

En J. Augusto Saldívar el liberal Diego Alonso perdió por una mínima diferencia de 56 votos ante la cartista Marta Ferrari.

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La cartista tuvo 9.927 en frente del cuestionado ex intendente Diego Alonso que acumuló 9.871.

En la ciudad se llegó a 24.157 votos con el 57 por ciento de participación.

Villeta pasa a ser administrada por la ANR

El Partido Liberal también perdió el poder en Villeta donde el cartista Juan Luis Gamarra alcanzó 9.689 votos.

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Mientras que el liberal Juan Almada llegó a 8.347 votos de los 19.099 votos que se emitieron en la ciudad villetana. Aquí se tuvo el 74,57% de participación ciudadana y se instalaron 75 mesas de votación.

Nueva Italia con alta participación

Por último en Nueva Italia, el colorado Alcides Gamarra ganó con 3.781 ante el liberal Oscar Zabala que acumuló 2.535 cantidad de votos.

En la ciudad se tuvo un total de 6.538 votos y una participación 71,21% en 28 mesas instaladas.