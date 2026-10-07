San Pedro: concluye juzgamiento de actas electorales y anuncian que proclamación será el 30 de octubre

El juzgamiento de actas de las elecciones municipales 2026 se inició el martes y culminó este miércoles en un proceso que contó con la participación activa de los candidatos electos, apoderados y operadores políticos, quienes acompañaron las tareas realizadas por el recientemente conformado Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial de San Pedro.

Desde el Tribunal Electoral destacaron la precisión y el trabajo desarrollado por sus integrantes y funcionarios, quienes tuvieron a su cargo la revisión y juzgamiento de las actas correspondientes a los distintos locales de votación del segundo departamento.

Con la culminación del procedimiento, los 22 intendentes electos quedan oficialmente confirmados como ganadores de las elecciones municipales, ratificando los resultados que habían sido adelantados por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

El proceso representa además un hecho histórico para San Pedro, debido a que esta fue la primera elección municipal juzgada por el Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial del departamento, luego de su separación de la circunscripción de Caaguazú.

El tribunal está presidido por la abogada Laura Villalba, e integrado por los abogados Audilio Vázquez y Luis Centurión, quienes encabezaron las tareas junto con los funcionarios encargados del procedimiento electoral.

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Proclamación será el 30 de octubre

Tras la culminación del juzgamiento, el Tribunal Electoral anunció que el acto de proclamación y entrega de certificados a las autoridades electas se realizará el próximo 30 de octubre, en la ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, capital departamental.

Durante el acto serán proclamados oficialmente los intendentes y concejales electos de los 22 municipios de San Pedro, quienes recibirán los respectivos certificados que acreditan su elección para el próximo periodo municipal.

De esta manera, San Pedro cierra el proceso electoral municipal con la confirmación oficial de sus nuevas autoridades, luego de una jornada electoral que dejó cambios en el mapa político de varios distritos y el recambio de varios intendentes que buscaban la reelección.